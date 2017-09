La Guàrdia Civil tanca un nou web de l'ANC Foto: ANC



Nova ofensiva de l'Estat contra webs relacionades amb el referèndum. Avui s'han tancat els portals de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), del col·lectiu Empaperem, i passades les onze de la nit, de Crida per la Democràcia (Òmnium) i de Pren partit (CUP).



Els primers en denunciar aquest nou atac a la llibertat d'expressió han estat els del col·lectiu empaperem, que posen a disposició de la gent cartells pel referèndum. Han denunciat a través de Twitter que no se'ls ha notificat prèviament aquesta decisió i que, tanmateix, el web es podia seguir consultant amb un altre domini: www.empaprem.ga. Després, l'ANC ha vist com la Guàrdia Civil els clausurava el nou web que van obrir després que dilluns els tanquessin, sense notificació, el web amb domini .cat. Aquest cop, els han tancat el portal que tenien amb domini .eu, i ja han anunciat que dijous reobriran la web de nou.



Passades, les onze de la nit, la Guàrdia Civil ha tancat el web d'Òmnium per la campanya de l'1-O, Crida per la Democràcia. L'entitat l'ha reobert d'immediat sota el domini .cat, i ha lamentat que s'hagi fet "sense avís previ ni notificació" i ha denunciat "un nou atac a la democràcia i a la llibertat d'expressió".



Per tancar la jornada, la CUP ha denunciat també que els havien clausurat la web de campanya, Pren partit. El partit ha anunciat també que demà sens falta tornaria a funcionar. La pressió policial contra tot allò que tingui a veure amb el referèndum, doncs, no s'atura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)