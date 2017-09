La Guàrdia Civil tanca la web d'Òmnium pel referèndum

22:45 A les set del matí als col·legis electorals: les instruccions de l'ANC per a l'1-O. L'Assemblea reclama fer cues com a "forma de protesta" si es precinten els locals i recomana no enfrontar-se als Mossos, informa Oriol March.

22:34 Lluís Corominas: «El Parlament declararà la independència si guanya el 'sí' l’1-O». El president de Junts pel Sí ha refermat el caràcter vinculant del referèndum en l'acte unitari dels partits i entitats sobiranistes a Terrassa. Informa Sergi Ambudio.

21:50 Vint directors d'escoles del Bages denuncien «coaccions i amenaces» d'Enric Millo. Entre els signants s'hi troben escoles de municipis que no han facilitat els centres de votació a la Generalitat.



21:45 L'escola Bages de Manresa esperarà l'1-O amb activitats i fent bivac al centre. El centre ha programat cinema, futbol, bàsquet i altres activitats, i els àpats des de divendres fins a diumenge.

21:35 El govern espanyol envia cartes a diverses Cambres de Comerç per advertir-les que no col·laborin amb l'1-O.

21:32 CRÒNICA Mas assegura que "tot està preparat" per l'1-O "tot i les condicions precàries". L'expresident de la Generalitat ha afirmat que el camí no ha sigut fàcil però s'hi ha aconseguit arribar. Informa Jonathan Oca.

21:23 CRÒNICA Junqueras: «Visca Catalunya lliure i l'Espanya democràtica que ajudem a construir votant l'1-O!»; Roger Tugas repassa l'acte d'Universitats per la República celebrat aquest vespre a la Plaça Universitat.



20:34 VÍDEO Més de 500 persones donen suport a la Guàrdia Civil a Tarragona. Per Jonathan Oca.



20:18 Els diputats del grup dels Verds al Parlament Europeu reclamen a la UE que impulsi el diàleg entre Catalunya i Espanya abans de l'1-O. Adverteixen al vicepresident de la Comissió Europea Frans Timmermans que l'Estat "està posant en risc valors fonamentals de la Unió".

20:02 Unes 500 persones donen suport als cossos policials estatals en una concentració davant la Guàrdia Civil de Tarragona. Els manifestants criden consignes de "visca Espanya, visca Catalunya" i "visca la Guàrdia Civil".



19:51 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, rebrà demà a les cinc de la tarda a Palau els impulsors del col·lectiu "Obrim les escoles".

19:51 Comín vol evitar un possible ''assetjament indiscriminat'' de la Fiscalia amb els relleus als consorcis. El conseller de Salut assumeix de forma transitòria les competències de recursos humans per facilitar el dret a vot als professionals que treballen l'1-O.



19:43 Els exmembres de la Sindicatura Electoral portaran les multes al tribunal d'Estrasburg. Argumenten que s'han vulnerat les garanties constitucionals i presenten un recurs al TC per poder anar posteriorment als tribunals internacionals.



19:20 Els Mossos requisen material de campanya del referèndum a l'ANC de Rubí. Els agents es van personar aquest dimarts a una paradeta després de rebre una trucada de denúncia d'un veí.

19:19 Una vuitantena de personalitats manresanes signen un manifest pel «sí». La llista d'adhesions es mantindrà oberta fins divendres.



19:16 "Convocar un referèndum no és delicte": clam d'un centenar d'advocats a favor de l'1-O. Nombrosos lletrats es concentren davant del TSJC amb toga per protestar contra "la politització de la justícia". Informa Isaac Meler.



18:43 TRIBUNA OBERTA «Pregunteu a Puigdemont per Palestina», article de Sara Vilà, senadora d'En Comú Podem.

18:19 Una senyera gegant presideix la muntanya de Sant Llorenç del Munt. Està instal·lada a la Roca de les Onze Hores i, just al costat, també s'hi han penjat cartells del "sí" en suport a l'1-O.

18:05 ÚLTIMA HORA La Fiscalia ordena a les policies locals impedir que les urnes surtin dels ajuntaments. Demana a les policies dels municipis, Guàrdia Civil i la Policia Nacional que col·laborin amb els Mossos per precintar els centres de votació de l'1-O.



18:00 La Conferència Episcopal apel·la a respectar la Constitució i els drets dels "diversos pobles de l'Estat". La pressió del govern espanyol força els bisbes a pronunciar-se sobre l'1-O amb una nota plena d'equilibris. Informa Pep Martí.



17:59 El Suprem rebutja la suspensió urgent de la intervenció de la caixa de la Generalitat. Acorda que la petició de de mesures cautelars sol·licitada per Podem es tramiti de forma ordinària, igual que en el cas dels recursos de la Generalitat, fet que requereix audiència de les parts.

17:56 L'Estat ordena a Ensenyament «depurar responsabilitats» per la presència d'alumnes a actes de l'1-O. El ministeri d'Educació envia un requeriment en base a un informe de l'Alta Inspecció de Catalunya per iniciatives d'escoles d'Olot, Manresa o Sant Quirze del Vallès, entre d'altres.



17:42 El PSOE fa una crida al "zel professional" de la policia i a la "serenitat" ciutadana per l'1-O. El portaveu socialista, José Luís Ábalos diu als dirigents polítics que s'ha de marcar com a objectiu "evitar qualsevol altercat".



17:32 La UPF suspèn l'activitat de dijous i divendres per la "situació excepcional" de Catalunya. El rector, Jaume Casals, ha explicat que la decisió arriba per "la necessitat de donar una resposta en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals i la democràcia".

17:28 Acadèmics de prestigi conclouen que cap llei internacional prohibeix la independència. Un grup de quatre experts presenten a Barcelona les conclusions d'un estudi encarregat per ERC que també adverteix que el reconeixement de l'estat català "no serà fàcil". Informa Oriol March.

17:15 Montcada i Reixac denuncia «assetjament, intimidació i pressió» a funcionaris i càrrecs electes. Dues regidores i directors d’escola reben les notificacions dels Mossos.

17:12 L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, assumirà a títol personal les despeses de la celebració del referèndum. Joan Casas ha signat un decret exposant el seu compromís i diu que vol evitar una acusació per malversació.

16:56 VÍDEO La «lluita» dels catalans per la independència, explicada a The Guardian. El diari repassa en poc més de dos minuts la situació en què es troba el procés i com s'ha arribat fins aquí.



16:13 Més de 800 estudiants es manifesten pels carrers de Lleida en suport del referèndum de l'1 d'octubre. Reivindiquen el dret dels ciutadans de Catalunya a decidir el seu futur col·lectiu i denuncien la "repressió" judicial i policial de l'Estat espanyol.



15:59 Indignació i condemna per l'editorial d'El Mundo contra els estudiants d'Olot. En l'escrit "Los niños de Olot, imagen del adoctrinamento" s'hi afirma que la manifestació d'estudiants del passat dimarts 21 de setembre "recorda els règims totalitaris europeus que utilitzaven les aules per a l’adoctrinament".

15:53 Estudiants d'Igualada davant de la Guàrdia Civil Foto: NacióDigital

Estudiants d'Igualada es manifesten al davant de la caserna de la Guàrdia Civil.

15:43 VÍDEO Romeva rebat els arguments del número dos de l'ambaixada espanyola a París. L'acte del conseller d'Exteriors a la universitat Sciences Po esquiva els intents de boicot de l'ambaixada espanyola.

15:19 Advocats de Sabadell s'ofereixen per defensar detinguts i identificats l'1-O. L'Associació lliure d’advocats i advocades de Catalunya critica la utilització dels ordenaments jurídics per part dels organismes de l'Estat.

15:16 Salmond va ser guardonat l'any passat amb el premi Coppieters. Ahir, a Brussel·les, el premi va ser lliurat a Forcadell per la seva tasca en la defensa del dret a l'autodeterminació. Joan Serra Carné en va fer aquesta crònica.

15:13 Alex Salmond, exprimer ministre d'Escòcia, va fer costat ahir a Carme Forcadell i va donar el seu suport al procés català: "Tots els demòcrates arreu d'Europa haurien de solidaritzar-se amb la llibertat d'expressió i el dret d'autodeterminació del poble català", va afirmar ahir. I va afegir: "La fermesa de Carme Forcadell en contra la persecució judicial hauria de ser una inspiració per a tots nosaltres".

15:17 El Govern pren el control dels consorcis sanitaris quan queden quatre dies per l'1-O. Està previst que el dia del referèndum es pugui votar en centres d'atenció primària.

15:06 Twitter, Telegram i correu electrònic: totes les vies per saber on anar a votar. El Govern s'activa per informar la ciutadania dels llocs de votació i resoldre els dubtes existents quan queden quatre dies per a l'1-O.

14:55 Els Mossos d'Esquadra entren a la Paeria de Cervera i interroguen l'alcalde. Ramon Royes s'ha negat a signar l'acta policial ordenada per la fiscalia i ha fet una crida a sortir a votar "sense por" el proper diumenge.

14:52 Josep Fèlix Ballesteros rebutja les detencions i la repressió i fa una crida a la convivència. L'alcalde de Tarragona opina que passi el que passi diumenge caldrà seguir dialogant i espera que hi hagi una entesa entre ambdues parts.