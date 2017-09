A les set del matí als col·legis electorals: les instruccions de l'ANC per a l'1-O

El referèndum de diumenge, segons han fet públic durant els últims dies màxims responsables governamentals -des del vicepresident Oriol Junqueras fins al conseller de la Presidència, Jordi Turull-, ja és "en mans de la gent". És per això que el sobiranisme s'ha organitzat per tal que l'1-O sigui un èxit i es pugui participar amb la màxima normalitat possible tot i la repressió de l'Estat. En un document enviat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de forma interna, avançat pel diari Ara i al qual també ha tingut accés, es recomana ser a les set del matí als col·legis electorals per tal que es preparin els rètols i les paperetes.Les paperetes, per cert, ja s'aniran repartint a les persones que facin cua. "Cal donar l'aparença de màxima normalitat", assegura el document. "Cal que hi hagi responsables de tenir les cues perfectament fetes buscant el màxim ressò possible. Cal preparar a tothom per una jornada llarga. El món ens mirarà", assenyala el manual. El material electoral arribarà a les 8.30 i, si no s'ha pogut entrar al col·legi, es mantindran les cues com a senyal de "protesta".Una de les idees claus del document és que no s'organitzarà una "votació alternativa" fora dels locals facilitats pel Govern. "No estem fent un xou, no estem fent una manifestació: estem exercint la sobirania popular i estem ajudant la Generalitat de Catalunya a fer el referèndum. Les imatges que projectem han de ser de màxim respecte per la institució i pel procediment referendari. En cap cas està autoritzat de fer servir les urnes i el material electoral fora del recinte oficial. Si no aconseguim entrar, ens quedem a la porta fent cua. No organitzem una votació alternativa", insisteix l'ANC.L'entitat sobiranista també alerta del paper dels Mossos, a qui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat precintar els col·legis . "El Govern no hi està d'acord, però no pot fer res més per evitar-ho. És molt important no enfrontar-se directament als Mossos: aquesta és la imatge que vol l'estat espanyol i l'hem d'evitar. Això no impedeix de fer resistència passiva o fer servir l'audàcia per entrar a les escoles", recomana el document enviat internament.

Instruccions pel dia 1 d'octubre by Oriol on Scribd

