Segueix la pressió a CCOO i UGT per la vaga general a partir del 3 d'octubre

Una mobilització de la CGT davant del Parlament. Foto: ACN

La CGT, Intersindical Alternativa, Intersindical CSC, COS i CNT-AIT han acordat donar suport a la convocatòria de vaga general a Catalunya i a tots els sectors productius per al 3 d'octubre. Les cinc formacions ho han acordat aquest dimecres a la tarda en una reunió per discutir la convocatòria, resposta, segons els sindicats, a les agressions als drets civils i democràtics que viu la societat civil catalana per part de l'Estat.El comitè confederal de la CGT ja ha donat suport a la convocatòria aquest dimarts amb un suport de prop del 70% de la militància. De moment, però, la crida no compta amb el suport dels dos sindicats majoritaris a Catalunya, UGT i CCOO.Els motius de la convocatòria són reclamar l'aturada de les actuacions de suspensió de drets civils que s'estan experimentant aquests últims dies a Catalunya, rebutjar la presència de cossos policials i militars en molts llocs de treball i la derogació de les reformes laborals del 2010 i del 2012.D'aquesta manera, els cinc sindicats donen suport a una iniciativa que ja es va defensar en una reunió la setmana passada al Col·lectiu Ronda i on van participar aquests sindicats i altres entitats socials i partits.CCOO i la UGT s'han desmarcat de la convocatòria i han impulsat la constitució de la 'Taula per a la Democràcia' que s'ha presentat aquest dimecres al migdia i on l'ANC, Òmnium, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), la Federació d'Assemblees de Pares i Mares de Catalunya (Fapac), la Federació d'organitzacions per la justícia global, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Pagesos.

