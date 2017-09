​Colau reclama ajuda als alcaldes europeus per buscar una sortida al cas català

Article al "The Guardian": "Catalunya, un assumpte europeu" Colau no es limita a la missiva als alcaldes per traslladar la petició de la mediació europea. També la formula aquest dijous en un article que publica el diari britànic The Guardian, i que es titula "Catalunya, un assumpte europeu". Defensa que, en la mesura que el govern espanyol ha estat "incapaç" de trobar una solució, "el conflicte català ha deixat de ser un conflicte intern espanyol i s'ha convertit en un conflicte europeu". Davant amenaces com el terrorisme i els populismes xenòfobs, considera que "Europa no es pot permetre adoptar una posició passiva amb relació a la qüestió catalana", i agrega, en relació als qui aposten pel projecte europeu: "No podríem concebre que les institucions de la Unió girin l'esquena a una situació que posa en risc drets i llibertats fonamentals".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat que Europa intervingui per trobar una solució dialogada a Catalunya. En una carta que ha enviat als alcaldes de les capitals dels països de la Unió Europea –totes menys Madrid- i a la que ha tingut accés, considera que, davant la negativa del govern de Rajoy de trobar una solució acordada, "la qüestió catalana ja no pot ser considerada un mer assumpte intern espanyol, i ha d'abordar-se en la seva justa dimensió europea".A la missiva, Colau avança que demanarà a la Comissió Europea "que obri un espai de mediació en el que participin el govern espanyol i el català per trobar una sortida dialogada", i demana als alcaldes que, en la mesura del possible, traslladin aquesta voluntat de diàleg a totes les instàncies que creguin convenient. L'alcaldessa recorda que, si bé la gran majoria de la població vol votar en un referèndum acordat i amb garanties, "no desitja un xoc de trens de conseqüències imprevistes".En la seva opinió, vivim en una realitat global interconnectada, i "el que succeeix a Barcelona té efectes immediats a Madrid, París, Londres i Brussel·les". Ha advertit del fet que, en un moment en el qual el projecte europeu "es troba amenaçat per l'auge dels populismes xenòfobs, el terrorisme i diverses formes de replegament de l'Estat nacional, Europa no pot desentendre's d'una amenaça als drets i les llibertats fonamentals". Segons ella, la seva protecció i defensa "constitueix la principal raó de ser del projecte europeu".Colau comença la missiva explicant que escriu per transmetre la seva preocupació "davant la gravetat de la situació que estem vivint a Catalunya, i on es troben en risc els drets i les llibertats fonamentals". L'alcaldessa avisa del fet que estan succeint "uns fets greus, sense precedents a la democràcia espanyola", amb l'objectiu d'impedir que els catalans votin aquest diumenge en el referèndum.Entre aquests fets cita les amenaces de detenció a 700 alcaldes, el tancament de webs governamentals, la detenció d'alts càrrecs del Govern, els interrogatoris i intimidacions de directors de centres escolars i l'enviament massiu de les forces d'intervenció policial. "Malgrat no ser independentista i haver criticat la via unilateral seguida pel Govern, em sento alarmada davant la resposta repressiva que ha emprès el govern espanyol per impedir el referèndum de l'1 d'octubre", admet Colau.A parer seu, "cap d'aquestes mesures contribuirà a solucionar el conflicte català, el qual considera que només pot ser resolt per vies polítiques, i avisa del fet que la seva aplicació "està suposant un augment de la tensió social, així com el bloqueig a la possibilitat de trobar una sortida dialogada". L'alcaldessa adverteix que les mesures per evitar que es voti aquest diumenge suposen un "salt qualitatiu" en l'estratègia de judicialització del conflicte català.

