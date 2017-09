El Barça s'imposa a l'Sporting de Portugal per 0-1 en un partit gris

El Barça s'ha imposat per 0-1 contra l'Sporting de Portugal en un partit avorrit i marcat pel poc control del joc. Els blaugrana sumen dues victòries consecutives a la Champions i continuen amb un començament de temporada impecable, amb tots els partits guanyats. L'inici del partit ha estat molt disputat amb molta intensitat del Sporting. Tots dos equips han tingut algunes oportunitats, però poc clares, en una primera part marcada per les imprecisions.El Barça no ha estat còmode durant la primera part i ha tingut dificultats per controlar el partit tot i que al final dels primers 45 minuts hi ha hagut diverses oportunitats dels blaugrana que haurien pogut suposar el primer gol del partit, però la defensa portuguesa ho ha aconseguit evitar. Cap dels dos equips ha fet un bon primer temps i el 0-0 amb què s'ha arribat al descans ha estat just.La segona part tot just començava que el Barça ha marcat el primer al minut 3. Se l'ha fet l'equip portuguès en pròpia porteria després d'una falta xutada per Messi. El primer gol ha deixat tocat l'Sporting i el Barça ha tingut més ocasions tot i que ha seguit sense controlar el partit. El poc control del partit ha fet que l'Sporting tingués ocasions clares que ha salvat Ter Stegen. Els blaugrana sumen la segona victòria consecutiva a la Lliga de Campions i continua el ple en aquest inici de temporada.

