Puigdemont anuncia una aplicació mòbil per saber on s'ha de votar l'1-O

Vols saber on has d'anar a votar? Baixa't l'app #1Oct (per Android) i actualitza-la cada dia per rebre novetats https://t.co/LK3lTyXduZ pic.twitter.com/zWgZuMlveX — Carles Puigdemont (@KRLS) September 27, 2017

Carles Puigdemont ha anunciat a través de Twitter que el Govern ha creat una aplicació per saber on s'ha de votar en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment està disponible per Android i cal actualitzar-la cada dia per rebre totes les novetats. Us la podeu descarregar aquí El president ha fet públic aquest web just el dia que el TSJC ha ordenat als Mossos, a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil que tanquin els col·legis electorals per impedir el referèndum. El tribunal també ha dit a la Fiscalia que s'aparti de la investigació de tot allò relacionat ambl 1 d'octubre.

