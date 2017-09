Els eurodiputats verds reclamen a la UE que impulsi el diàleg abans de l'1-O

Carta del grup parlamentari dels Verds a l'Eurocambra reclamant a la UE que faci de mediadora entre Catalunya i Espanya abans de l'1-O

El grup parlamentari dels Verds al Parlament Europeu ha reclamat a la Comissió Europea que prengui "la iniciativa" per convocar de forma "urgent" un diàleg "polític" entre Catalunya i Espanya abans de l'1-O. Els presidents del grup, l'alemanya Ska Keller i el belga Philippe Lamberts, han escrit al vicepresident de la CE i responsable de Drets Fonamentals, Frans Timmermans, per advertir-lo que les mesures de l'Estat per frenar el referèndum "posen en risc valors fonamentals de la UE com la llibertat d'expressió o de reunió"."Creiem fermament que intentar evitar un referèndum amb la llei criminal i debilitant les llibertats fonamentals no és una solució a un conflicte que té una base política clara", asseguren en la seva carta. "És urgent restaurar les converses entre les autoritats catalana i espanyola per trobar una solució política a la situació actual", afegeixen."Et demanem, com a vicepresident de la Comissió Europea a càrrec de l'Estat de Dret i la Carta de Drets Fonamentals, que prenguis la iniciativa des de la CE i iniciïs un diàleg que permeti retornar aquesta situació a la taula de negociació política abans de l'1-O, demanant a les dues parts respecte pels drets fonamentals reconeguts als tractats europeus i l'inici de converses immediates", assegura la carta de Keller i Lamberts.Els líders del grup parlamentari dels verds defensen que estan "preocupats per les mesures adoptades pel govern espanyol per evitar que el referèndum se celebri" i avisen que "clarament estan agreujant el conflicte". "Hi ha una necessitat urgent de restaurar les converses entre les autoritats catalana i espanyola per trobar una solució política a la situació actual. Només serà a través del diàleg i de la negociació que es trobarà una solució política", destaquen.En declaracions a l'ACN, Lamberts assegura que "la negativa prolongada" per part del govern espanyol a "acceptar" que hi ha una qüestió que ha de ser resolta ha "empitjorat" la situació. En aquest sentit, l'eurodiputat vol "que el diàleg sigui reinstaurat".A més, els Verds recullen en la carta la detenció de 14 alts càrrecs del govern català, els escorcolls policials als edificis de l'executiu o el procés obert contra els alcaldes que donen suport a la votació. "El material polític de campanya s'ha confiscat i s'han prohibit debats", lamenten.

