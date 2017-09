L'Estat només té forma de jutge: el resum d'un dimecres intens

Estudiants en una manifestació a Lleida a favor del referèndum Foto: ACN

Falten només quatre dies pel referèndum i la pressió judicial contra el sobiranisme no s'atura. Els protagonistes de la jornada han estat els jutges i els estudiants. D'una banda, l'Audiència Nacional ha acceptat la denúncia per sedició de la Fiscalia contra els manifestants que avui fa just una setmana es concentraven davant d'Economia com a mostra de rebuig a l'ofensiva de l'Estat contra les institucions catalanes. A la tarda, el TSJC ha ordenat als Mossos, a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional de tancar tots els col·legis electorals amb l'objectiu de frenar definitivament el referèndum, i ha demanat també a la Fiscalia que s'aparti de tot allò que tingui relació amb l'1-O. Malgrat tot, el sobiranisme no s'atura, i pocs minuts després de la decisió del TSJC, Carles Puigdemont feia pública una aplicació mòbil on es poden consultar tots els punts de votació i rebre informació sobre el referèndum.També aquest dimecres, la comunitat educativa s'ha conjurat per obrir els col·legis electorals malgrat les pressions de l'Estat. Tot això el dia que els estudiants de secundària del país han fet jornada de vaga en suport a l'1-O, mostrant que el jovent també està compromès amb el dret d'autodeterminació. La vaga continuarà demà, quan se'ls sumaran també els universitaris, que allargaran l'aturada fins divendres. Els estudiants també han estat protagonistes aquest vespre a la plaça Universitat on el sobiranisme ha fet gal·la de fortalesa i transversalitat en un acte conjunt on hi han participat des d'entitats sobiranistes fins a dirigents polítics nacionals i locals. El missatge és clar: l'1 d'octubre es votarà. Dels centres de recerca a la renda garantida, tot sota control de l'Estat: «Ens han segrestat»; reportatge de Jordi Bes La comunitat educativa es mobilitza per obrir les escoles l'1-O; per Sara González

