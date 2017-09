Els exmembres de la Sindicatura Electoral portaran les multes al tribunal d'Estrasburg

Moment de la gravació d'un spot de la CUP, davant l'Ajuntament de Barcelona. Foto: Adrià Costa

Els exmembres de la Sindicatura Electoral portaran les multes que el Tribunal Constitucional (TC) els ha imposat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i han presentat un recurs de súplica al TC, com a pas imprescindible per poder recórrer posteriorment als tribunals internacionals. El recurs demana la nul·litat de les multes i de les decisions contra els exmembres de la Sindicatura argumentant que el procediment que s'ha seguit vulnera les garanties constitucionals.L'escrit posa com a exemple que no s'han notificat les resolucions com és preceptiu i que s'ha impedit el dret a defensa. L'alt tribunal va imposar, el passat 7 de setembre, multes d'entre 6.000 i 12.000 euros diaris. La setmana passada, el Govern va demanar la dissolució de la Sindicatura i l'òrgan va cedir el relleu a organismes acadèmics i internacionals per garantir l'1-O.En el recurs de súplica i de nul·litat, s'argumenta que "la imposició de les multes coercitives necessàriament han de seguir el procediment establert pel legislador, en el qual es garanteix l'audiència de les autoritats, empleats públics o particulars que estiguin obligats a complir la resolució del tribunal". Així doncs, argumenta que les multes coercitives, igual que la resta de mesures, "només poden imposar-se una vegada s'adverteix que una resolució del tribunal pot ser incomplerta i després del tràmit d'audiència que el precepte regula".Així doncs, es demana que es declarin nul·les totes les actuacions a partir de la providència del 7 de setembre, deixant sense efecte totes les resolucions dictades i la resolució del 20 de setembre. En el seu lloc, es demana que es dicti una nova resolució sense acceptar les peticions formulades per l'advocat de l'estat i argumentant que no es compleixen els requisits legals de l'article 92.4 i 5 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC). Es tracta d'un recurs instrumental, com a pas indispensable perquè posteriorment els exmembres de la Sindicatura Electoral puguin recórrer als tribunals internacionals.

