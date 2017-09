Junqueras: «Visca Catalunya lliure i l'Espanya democràtica que ajudem a construir votant l'1-O!»

Oriol Junqueras, en l'acte d'Universitats per la República. Foto: ERC

Jordi Cuixart, en l'acte d'Universitats per la República. Foto: Òmnium



Lluís Llach, en el míting d'Universitats per la República. Foto: ERC

Míting central de la campanya d'Universitats per la República, amb els seus portaveus, Jordi Vives i Marta Rosique. Foto: Òmnium

Nova mostra de transversalitat i unitat del sobiranisme en el trànsit cap a l'1-O. Tots els espais polítics i socials principals que donen suport al referèndum han estat presents aquest dimecres en el míting central de la campanya "Universitats per la República", que ha deixat petita la plaça de la Universitat, davant de la UB ocupada pels estudiants per defensar la votació i des d'on es va fer diumenge el primer repartiment de paperetes . I en l'acte, una nova crida a defensar un 1-O que s'ha tornat a equiparar amb la democràcia i algunes picades d'ull a l'Espanya que li dona suport. "Visca Catalunya lliure i visca l'Espanya democràtica que ajudem a construir votant l'1-O!", ha arribat a cridar el vicepresident català, Oriol Junqueras.El número dos del Govern ha cridat a defensar els "drets democràtics, civils i socials" i a no deixar-se "prendre la democràcia, la llibertat, perquè són les millors eines que tenim per fer un país just i millor per construir les millors oportunitats per als seus fills". En aquest sentit, ha asseverat que els votants són "imprescindibles perquè el resultat de l'1-O es pugui implementar".Així mateix, ha subratllat la importància del suport transversal i massiu al dret a decidir. "Era molt important els dies en què alguns dels nostres estaven detinguts, i des de les cel·les sentien els vostres crits i les vostres cassoles", ha apuntant, motiu pel qual "cadascun dels càntics i paraules són molt importants, formen part d'una cadena d'heroïcitats en què el poble salva el poble, només el poble es pot salvar a si mateix". "El país està a les vostres mans, el país us necessita i segur que no fallareu!", ha conclòs Junqueras.En aquest sentit, el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha destacat que, com en la lluita antifranquista, el paper dels alumnes i professors serà essencial per guanyar l'1-O. "Fan el discurs de la por perquè ells tenen por!", ha asseverat, i ha assegurat que els independentistes guanyaran "perquè, al segle XXI, les batalles polítiques es guanyen amb urnes, paperetes i gent". "Ara no diuen que no votarem, sinó que és una paròdia, doncs que vagin cap a casa que els troben a faltar!", ha ironitzat, i ha demanat un aplaudiment a "la secreta [de la Guàrdia Civil] que està aquí". Finalment, ha afirmat que "tot està a punt" i, per tant, es busca "gent que aquest diumenge desbordi, com un tsunami democràtic, tota aquesta repressió i suspensió de drets".Igualment, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha coincidit que "la lluita d'avui és una lluita per la democràcia". "Si del que se'ns acusa és de sedició per cridar a la mobilització permanent, té raó, mobilització permanent i tothom al carrer!", ha insistit, i ha destacat el suport del carrer i dels "estibadors per la democràcia, impressors per la democràcia, universitaris per la República, mestres per la democràcia, tot un poble alçat en defensa de la democràcia". En aquest sentit, davant del "boicot per poder informar" materialitzat amb el tancament de desenes de webs , ha demanat ajudar tothom a que conegui on ha de votar diumenge. Igualment, ha destacat que ja hi ha "més de 25.000 persones compromeses amb Escoles obertes, per organitzar que tothom pugui votar , els del sí i els del no" i ha demanat que, si se l'intenta detenir a ell o al president de l'ANC, Jordi Sànchez per sedició , no es caigui "en provocacions estèrils", ja que volen se surti "de manera violenta", però, "passi el que passi", l'"objectiu és l'1 d'octubre".Així mateix, la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, s'ha acusat de sediciosa. "Si la sedició és lluitar contra el franquisme, intentar recuperar drets i llibertats, debatre i fer actes al carrer, exercir el dret a l'autodeterminar-nos en un referèndum, sí, sóc sediciosa i tots sou sediciosos", ha asseverat la diputada, que s'ha presentat amb una careta de Piolín i ha trencat un precinte en un moment del discurs, tal com afirma que caldrà fer diumenge, i ha cridat a votar "massivament" per "deixar ben lluny tot el que significa l'autoritari estat espanyol" i ha alertat de l'estratègia de la por: "Ens volen fer por amb els Piolins, amb les querelles, acusant-nos de sediciosos, i estan desesperats davant d'aquest poble que anirà massivament a votar, són ells que tenen por".Així, Boya ha animat als directors de col·legis que no estan sols i ha recordat als Mossos que són treballadors públics i es deuen "només a les institucions catalanes i al poble de Catalunya". Igualment, ha volgut deixar clar el caràcter referendari de l'1-O: "Diumenge no és una mobilització contra el PP, no és un procés participatiu, no és una cassolada general, l'1-O només té un qualificatiu, referèndum d'autodeterminació i, si guanya el sí, proclamem la independència".Era una rèplica indirecta al primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello (Barcelona en Comú), que just abans que ella havia cridat a la "mobilització" i havia subratllat que els catalans no són súbdits: "Som ciutadans lliures que entenem que una societat no és lliure si, per exercir la seva llibertat, cal el suport dels més poderosos, incloent el dret a autogovernar-nos i autodeterminar-nos". Igualment, ha denunciat la "degradació escandalosa a l'estat de dret i democràtic", la qual "afecta a tots els ciutadans de Catalunya, els que volen la independència o els que volen una relació federal o confederal", i que es pot estendre als que, en un futur defensin millores socials.Per això, ha cridat a la mobilització contra aquells que també estan "ofegant el municipalisme" i "treuen espuma per la boca quan parlem de municipalitzar serveis", així com a enviar una "abraçada fraterna" a aquells que, fora de Catalunya, "no diuen "a por ellos!", sinó "no esteu sols!"". Finalment, ha demanat també no caure en provocacions, però igualment respectar aquells que no volen votar i ha cridat a construir una república que pugui "conviure de forma lliure i fraternal amb el conjunt de repúbliques ibèriques".Al seu torn, el cantautor i diputat de Junts pel Sí Lluís Llach ha aplaudit la resposta donada "contra la foscor neofranquista" i pel fet que, davant els embats de l'Estat, s'ha desplegat una "creativitat democràtica sense precedents a Europa", ja que s'han "hagut d'inventar noves formes i pràctiques democràtiques i projectes per suplir la paràlisi democràtica que pateix l'estat espanyol". "Això és poesia democràtica", ha etzibat, en relació als estudiants que ajuden a la gent gran sense tant accés a les noves tecnologies per informar-la d'on ha de votar l'1-O, i ha reblat: "Que se'n vagi a parir panteres el franquisme!".De la mateixa manera, l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha destacat el paper dels ajuntaments, que defensen drets socials però també polítics, com els d'"expressió ciutadana, reunió, ús i ocupació de l'espai públic". Per això, ha destacat que són "tants les alcaldesses i alcaldes, i plens sencers, que sense dubtar hem fet costat al dret a decidir del poble català", fins i tot quan el referèndum s'ha convocat de forma unilateral emparant-se en "un Parlament sobirà". I això, malgrat la "persecució i greuges antidemocràtics" que pateixen els alcaldes sobiranistes.Així mateix, ha lamentat el retorn a situacions pròpies del franquisme, ja que s'ha "perdut l'estat de dret" i s'ha "tornat a aquest sistema autoritari que no respecta la democràcia". "Hem de vèncer definitivament aquesta dictadura!", ha asseverat, i ha destacat que, tal com han après els moviments socials, "la legitimitat força la legalitat" des de la "resistència passiva". Igualment, ha pronosticat que els vents de canvi arribaran a "tots els pobles d'Espanya" que s'avisa des del 15-M i que es concretarà primer en "aquesta República catalana lliure, social i democràtica".Finalment, la secretària del comitè permanent de l'ANC i professora de la UAB Eulàlia Subirà ha destacat la implicació de la comunitat universitària en el moviment pel referèndum, ja que "molts professors s'han començat a preocupar pel que ens ve a sobre" i amb una jornada de l'1-O en què "tots hi serem dues hores abans, ajudarem aquells avis que van perduts, contribuint a que s'obrin les meses i es pugui votar...". "Per aquesta república que volem, per aquest temps iniciàtic que esperem que començarà el 2 d'octubre", ha resolt, en el qual espera que s'aprovi una "reforma universitària, facilitant els estudis a tothom, amb matrícula gratuïta, en universitats públiques i catalanes".Just abans dels parlaments, el grup Brams ha amenitzat la vetllada, mentre que just després ha estat el cantautor Cesk Freixas qui ha clos l'acte, on també han intervingut els portaveus d'Universitats per la República, Jordi Vives i Marta Rosique.

