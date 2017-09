​La Fiscalia ordena a les policies locals impedir que les urnes surtin dels ajuntaments

La Fiscalia Superior de Catalunya ha dictat una nova instrucció sobre el referèndum de l'1-O, en aquest cas dirigida a les policies locals catalanes, perquè impedeixin que pugui sortir dels ajuntaments material per a les votacions com les urnes. Segons han informat fonts judicials, aquesta instrucció pretén que el material electoral que puguin tenir els ajuntaments propietat de l'Estat no s'usi l'1-O.Igualment, en una altra instrucció, es demana a Guàrdia Civil, Policia Nacional i policies locals que donin suport als Mossos d'Esquadra en el que necessitin per precintar els 2.200 centres de votació prevists per al referèndum.Aquesta segona instrucció arriba després que el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, hagi lliurat un escrit al fiscal superior, José María Romero de Tejada, avisant de possibles riscos per a l'ordre públic i de la necessitat d'actuar sota els principis de "oportunitat, proporcionalitat i congruència". La instrucció demana als Mossos precintar tots els punts de votació abans del divendres , desallotjar si hi ha persones dins i assegurar que no es trenquin els precintes fins a la nit del diumenge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)