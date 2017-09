El Suprem rebutja la suspensió urgent de la intervenció de la caixa de la Generalitat

El Tribunal Suprem ha rebutjat la suspensió urgent de les dues ordres del ministeri d'Hisenda que han suposat la intervenció de les finances de la Generalitat. La sala del contenciós administratiu ha descartat la petició de suspensió cautelaríssima sol·licitada per Podem perquè considera que no s'han acreditat les circumstàncies d'especial urgència exigides per la llei per adoptar una mesura d'aquest tipus (que es duria a terme sense escoltar les parts i en 48 hores).També creu que no es donen les situacions irreversibles al·legades per aquesta formació política. A més, el tribunal recorda que els recursos de la Generalitat contra les dues ordres no s'ha demanat la suspensió per la via d'urgència. Per tot això, rebutja la suspensió exprés però acorda que es tramiti com una petició de mesures cautelars ordinàries, la qual sí que requereix l'audiència de les parts.El grup de Podem al Senat va presentar aquest dimarts un recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Suprem per demanar la suspensió cautelar de les ordres del govern espanyol per intervenir els comptes de la Generalitat. Segons els senadors del grup, les ordres vulneren la llei d'estabilitat pressupostària i també el dret a participació política recollit a la Constitució. Els senadors van denunciar que el govern espanyol ha "suspès de facto" l'autonomia de Catalunya i ha aplicat l'article 155 de la Constitució "per la porta del darrere".D'altra banda, la setmana passada el Tribunal Suprem va admetre a tràmit el recurs que va presentar la Generalitat contra l'ordre d'Hisenda per controlar les finances.

