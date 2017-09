«Telecinco m'ha robat vídeos per il·lustrar les aficions del desaparegut a Susqueda»

Aquest dimarts al migdia els Mossos d'Esquadra van localitzar dos cadàvers (un home i una dona) a l'interior del pantà de Susqueda. Les investigacions i els processos d'identificació dels cossos estan en marxa , però tot apunta que es tractaria de la parella de joves que van desaparèixer el 24 d'agost a la mateixa zona.En aquest context, el "Programa de Ana Rosa" de Telecinco ha emès aquest matí un reportatge que intentava aclarir qui eren un dels dos joves desapareguts (segons les dades de la policia, Paula M.P., de 21 anys i veïna de Cabrils, i Marc H.L., de 23 i veí d'Arenys de Munt) i també mostrar les seves aficions. En aquest document, han realitzat una recerca sobre la vida dels dos joves, buscant a les seves xarxes socials. En el cas del noi, però, han comès un greu error que ha implicat a una tercera persona en els fets.Es tracta de Marc Hernández, un jove de Vilassar de Mar, periodista radiofònic i aficionat a la música.ha pogut parlar amb ell, i ha explicat com el programa de televisió que presenta Ana Rosa Quintana ha fet servir uns vídeos que ell havia penjat a les xarxes socials fa uns anys, on se'l veia tocant la guitarra i cantant. D'aquesta manera, han fet una mescla del perfil de Facebook del desaparegut real, amb els vídeos de Marc Hernández, qui ha rebut un munt de trucades relacionades amb el tema. "M'han agafat els vídeos que havia penjat a les xarxes socials i els han fet servir per explicar les aficions del desaparegut" relata.El reportatge s'ha emès en directe per Telecinco i ha estat penjat a les xarxes socials del programa fins que s'han adonat del seu error i l'han retirat. "Al matí m'han avisat just quan s'acabava d'emetre, i després ja he començat a rebre moltes trucades preguntant-me si estava bé", explica Marc Hernández.El jove ha aclarit a les xarxes socials que la persona desapareguda, evidentment, no era ell. "Als que em demaneu si sóc el Marc Hernández de Susqueda, estic viu. Encara", ha piulat. Poc després, ha fet una altra piulada denunciant els fets: "Encara que agraeixo el reportatge sobre la meva carrera musical, segueixo viu. La vostra professionalitat, no tant."

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)