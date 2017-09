L'Estat ordena a Ensenyament «depurar responsabilitats» per la presència d'alumnes a actes de l'1-O

El ministeri d'Educació ha enviat aquest dimecres un requeriment a la consellera d'Ensenyament de la Generalitat, Clara Ponsatí, on li demana que "procedeixi a restaurar els drets conculcats i depuri responsabilitats" per la "vulneració" de la normativa educativa i de la Constitució en suposats actes a diversos centres educatius en suport del referèndum.El requeriment, al qual ha tingut accés l'ACN, el ministeri fa un recull de suposats casos en què alumnes d'alguns centres escolars de Catalunya han participat en activitats encaminades a promoure la celebració de l’1-O en forma de manifestacions o enganxades de cartells. Segons el ministeri, aquests casos han estat detectats després de demanar a l’Alta Inspecció de Catalunya que elaborés un document que recollís proves de la veracitat d'algunes informacions publicades a la premsa.El requeriment incorpora alguns exemples d’aquestes suposades activitats que contravenen la normativa i que haurien tingut lloc a Catalunya. Cita, per exemple, que a Olot "les direccions dels centres remetien un comunicat als pares dels alumnes per demanar-los una autorització per participar a una manifestació davant l'Ajutament". Segons el ministeri, al text hi figurava la següent afirmació: "Durant els últims mesos ens han estat trepitjant a nosaltres i als nostres drets" i "per això necessitem que autoritzeu els vostres fills i filles si creieu que és important que defensem la democràcia i la llibertat".El requeriment inclou també altres suposats casos com el de Manresa, on la direcció de l’IES Lluis de Peguera "va permetre que el professorat portés els alumnes a la Plaça Major per manifestar-se davant la comissaria de Policia". En un altre institut d’aquesta localitat, el Lacetánia, "un pare denuncia com els professors van comminar els alumnes a sortir als carrers a enganxar cartells pro-referèndum en hores lectives".Cita com a exemples altres a Sant Quirze del Vallès, on els alumnes portaven estelades penjades al coll; Mollerussa, on alumnes i professors de tres instituts es van concentrar a la Plaça de l'ajuntament; Ripoll, on els pares també van autoritzar la sortida per a una manifestació, i Tàrrega, on els alumnes es van manifestar al carrer.A més, segons el ministeri, també hi havia "alumnes menors d'edat de diversos centres educatius" a la concentració convocada per Òmnium i l’ANC davant del TSJC. Alguns procedien, diu, dels instituts Ernest Lluch.

