Acadèmics de prestigi conclouen que cap llei internacional prohibeix la independència

Els experts assenyalen que Catalunya està guanyant la "batalla de la legitimitat" davant d'un Estat que aplica "mètodes no raonables

Un informe elaborat per quatre acadèmics de prestigi conclou que "no hi ha cap llei internacional" que prohibeixi la independència de Catalunya. Així es pot consultar en l'estudi, elaborat per encàrrec d'ERC, que ha estat presentat aquest dimecres al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Tanmateix, però, els experts han insistit que el procés de "reconeixement internacional" requerirà "paciència". Els acadèmics s'han mostrat crítics amb l'actitud del govern espanyol i han advertit que, en cas que es bloquegi el referèndum, es legitimaran "altres vies" per exercir l'autodeterminació."Catalunya podria ser un estat independent si queda clara la voluntat de la ciutadania en un referèndum, i si la declaració d'independència és aplicada pels membres elegits del govern. Catalunya hauria de demostrar que exerceix un control sobre le territori i la població, i que exerceix les funcions governamentals", ha assegurat Marc Weller, un dels autors del document. Weller ha indicat que caldria obrir negociacions amb Madrid per "oferir" unes converses "genuïnes". Si no volen negociar, "aleshores es pot dir que no s'hi pot fer res", ha indicat l'acadèmic de la Universitat de Cambridge.Segons Richard Falk, expert en dret internacional, una de les batalles que cal jugar en aquests processos és la de la "legitimitat". "I això emfasitza encara més la relació interactiva que existeix entre com es comporten els governs de Catalunya i d'Espanya", ha assegurat Falk, que ha indicat que fins ara sembla que la Generalitat és qui està "guanyant la legitimitat" perquè està actuant "sense violència, amb voluntat de negociació i amb compromís". "I l'Estat està intentant provocar violència", ha destacat l'acadèmic de la Universitat de Princeton."S'estan fent servir mètodes no raonables per castigar la part catalana", ha assenyalat Falk. "Passi el que passi l'1-O, el que està clar és que serà un punt d'inflexió en aquesta lluita per la legitimitat", ha indicat l'acadèmic nord-americà. "El govern espanyol no pot negar la voluntat del poble si es vol expressar a través del dret a l'autodeterminació", ha puntualitzat posteriorment Weller.Qui són els autors del document? El nom que més destaca és el de Weller, professor de dret internacional i estudis constitucionals internacionals de la universitat de Cambridge. Com a mediador expert de l'ONU té àmplia experiència en negociacions de pau internacionals a Iemen, Myanmar, Kosovo o Sudan.També han intervingut en la presentació John Dugard, professor sud-africà de dret internacional, especialitzat en dret públic internacional; Richard Falk, professor emèrit de dret internacional a la Universitat de Princeton, i Ana Stanic, advocada i especialista en dret comunitari i acords internacionals entre estats.

