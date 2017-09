Petits Camaleons, una finestra de «música i somriures» per l' 1-O

Els Pets, en ple èxtasi al Petits Camaleons. Foto: Berta Diumaró

Cap altra cosa pot ser més poderosa, de cara a l'1-O, que entomar la jornada amb tota la normalitat possible. Entre d'altres, aquesta és la gran raó que esgrimeix el festival Petits Camaleons per seguir amb l'activitat programada per aquest cap de setmana, 30 de setembre i 1 d'octubre. "Creiem que amb el festival fem moltes coses per la cultura del país, per la llengua i per la no violència. I per això hem emès un comunicat on diem que estem a favor de la democràcia i de la normalitat", afirma Albert Puig, director artístic. "A més, per horaris, el festival permet votar perfectament a tothom qui ho vulgui"El festival, que arriba a la sisena edició plenament consolidat i en un claríssim creixement, sap que l'aportació que poden fer a l'1-O és mostrar-se cívics i compromesos amb allò que sempre han defensat, que és "la llibertat d'expressió i el suport al dret a decidir", tal com subratlla, amb tota la naturalitat possible, Puig. "Vam dir la data abans de saber que hi hauria el referèndum i canviar-ho és materialment impossible. Enteníem que cancel·lar és fer el joc a qui està en contra de la nostra cultura i de la nostra llengua, i no ho trobàvem oportú". Amb tot, els organitzadors i representants del consistori sabem que el diumenge no serà un dia normal. "Però, quina millor manera que respondre amb música i somriures?"En aquest sentit, ni hi ha hagut cap grup que hagi demanat no venir, ni han notat un descens en les vendes. "Al contrari, a hores d'ara tenim gairebé totes les entrades exhaurides", subratlla Puig, amb una satisfacció especial, tal i com l'esdeveniment mereix. Enguany, Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva sisena edició amb un cartell ple d'estrelles com Txarango, Manel o Blaumut, a banda de comptar també amb propostes com les de Joan Miquel Oliver, The Penguins, Balkan Paradise Orchestra, Coriolà o Jorge Da Rocha, en un total de 38 artistes i 45 concerts.Petits Camaleons es desenvolupa en nou escenaris que es concentren a l'àrea del Teatre-Auditori de Sant Cugat, amb el propi Teatre-Auditori, les carpes Raluy i Arborètum, l'escola de música Victòria dels Àngels i el Conservatori de Sant Cugat. Com a grans novetats, el certamen inaugura dos espais aquest 2017, la Carpa Solidària i el jardí dels Camaleons, pensats expressament per la solidaritat i les arts escèniques, respectivament. A banda d'escenaris i música, el certamen segueix apostant per una oferta extensa d'activitats paral·leles com la concorreguda zona de signatures, les animades rodes de premsa per a nens, els concurs de nous talents, titelles o la batucada d'inici.Ingredients que fan de Petits camaleons una iniciativa "de país, no només local", així com "molt més que un festival de música", remarca Puig. "Els nens s'ho han de passar bé, però també han d'aprendre moltes coses. Però les han d'aprendre, i això és fonamental, per ells mateixos". Potser per això, per aquests valors que emanen de l'essència del propi festival, que Petits Camaleons és un exemple de convivència. "Sempre hem tingut molt bon ambient, cosa que pot constatar tothom que ha passat pel festival. I també que existeix un rerefons de culturalitzar", rebla el programador artístic. Dissabte i diumenge, en una acció de civisme, de cultura i de "normalitat absoluta", amb els nens com a grans protagonistes d'una manera de gaudir i de viure en llibertat.

