Els bisbes apel·len a respectar la Constitució i els drets dels «diversos pobles de l'Estat»

Ahir, una persona de la diòcesi de Barcelona afirmava que si la permanent de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) no feia cap pronunciament sobre l'1-O "serà tot una victòria". Però finalment no ha estat així. Segons ha pogut saber NacióDigital, El president dels bisbes espanyols, Ricardo Blázquez, ha llegit una declaració institucional sobre la situació a Catalunya que s'ha aprovat per unanimitat de la permanent de la Conferència Episcopal i que és fruit d'un equilibri entre els diversos sectors episcopals. Els bisbes s'han pronunciat "davant la greu situació que es viu a Catalunya", fan una crida a la "sensatesa" i al "diàleg", al "respecte als drets i a les institucions" i apel·len a la "no-confrontació".En el contingut del document es nota la ma de Blázquez, que ha imposat un to molt moderat i calculat al text, si es compara amb pronunciaments anteriors de la CEE sota el mandat de l'anterior president, el cardenal Antonio María Rouco. Es diu que la CEE fa seu el posicionament dels bisbes catalans i afirma que "la vertadera solució al conflicte passa pel diàleg, "que salvaguardi el bé comú de segles i els drets propis dels diversos pobles que conformen l'Estat" i demana als responsables institucionals i a les entitats i ciutadans evitar "situacions irreversibles".Ahir, una persona de la diòcesi de Barcelona afirmava que si la permanent de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) no feia cap pronunciament sobre l'1-O "serà tot una victòria". Però finalment no ha estat així. Segons ha pogut saber les pressions sobre els bisbes per part del govern espanyol han estat intenses aquests dies i han trobat ressò en els sectors eclesials més conservadors i espanyolistes.

Ahir va començar la reunió de la permanent de la CEE sota la presidència del cardenal Ricardo Blázquez. Hi han estat presents més d'una vintena de prelats, entre ells l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, i el de Madrid, Carlos Osoro. Tots ells de línia moderada. Blázquez ha evitat fins ara cap posicionament concret de l'Església espanyola davant l'1-O, però en vigílies del referèndum, no ha pogut evitar introduir el tema en la permanent.En la permanent hi són alguns dels més destacats representants de la branca més dretana i espanyolista de l'Església, com el vicepresident de l'episcopat i arquebisbe de València, Antonio Cañizares, l'arquebisbe i primat de Toledo, Braulio Rodríguez, i l'arquebisbe d'Oviedo, Jesús Sanz Montes. Braulio Rodríguez ja va fer unes declaracions fa uns dies criticant els sacerdots catalans que s'havien pronunciat en favor del referèndum.El debat en el si de l'episcopat ha estat intens. La decisió d'emetre una nota institucional ja és un triomf de l'ala conservadora, inspirada pel cardenal emèrit de Madrid Antonio María Rouco. En els darrers temps, però, qui expressa en el si de l'executiva de la CEE la posició més aferrissada en defensa de la unitat d'Espanya és Cañizares, un prelat amb magnífics lligams amb el Partit Popular. Caldrà veure ara si el document és dur i s'hi explicita una referència a la legalitat espanyola o Blázquez aconsegueix suavitzar el to al màxim.El document dels 300 sacerdots catalans, de totes les diòcesis, en favor del referèndum de l'1-O ha desfermat la caixa dels trons a l'Església espanyola i ha irritat l'executiu de Mariano Rajoy, que va enviar, a través del ministeri d'Exteriors, una nota de protesta a la Santa Seu. El posicionament dels capellans ha vingut acompanyat del dels abats de Poblet i Montserrat, fet públic conjuntament i d'una gran transcendència pel pes dels dos centres religiosos ; del dels monestirs femenins benedictins i cistercencs, i de l'homilia de la missa de diumenge a Montserrat, en què el monjo Sergi d'Assís va proclamar un "no a la repressió i sí a la llibertat", demanat que "els drets del nostre poble siguin respectats".Per la seva banda, els signants del manifest de capellans ja són 44O incloent sacerdots i diaques. Una font diocesana subratlla la rellevància de tots aquests posicionaments: "Mai s'havien pronunciat conjuntament els abats de Poblet i Montserrat, mai ho havien fet les monges benedictines i del Cister, i mai ho havien fet junts capellans i diaques".Dimecres passat, van ser els bisbes de la Tarraconense els qui van fer pública una nota, molt suau , en què només es feia una referència "al diàleg i l'entesa" i "al respecte dels drets i les institucions". Un posicionament aquest considerat molt innocu, després que el maig haguessin estat més explícits en la defensa dels drets del poble català. Fonts de la diòcesi de Barcelona interpreten aquest to moderat com una manera d'evitar que la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) es posicioni en un sentit més conservador. No sembla que ho hagin aconseguit.

