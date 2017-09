«Convocar un referèndum no és delicte»: clam d'un centenar d'advocats a favor de l'1-O

Almenys un centenar d'advocats s'ha concentrat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest dimecres per protestar contra "la politització de la justícia" arran de la persecució del referèndum del proper 1 d'octubre. Entre els nombrosos lletrats que anaven vestits amb toga també hi havia l'exconseller Francesc Homs. L'acte ha consistit en la lectura d'un manifest on han cridat a participar l'1-O i han reivindicat "els drets de tots els ciutadans a la llibertat d'expressió, el dret de reunió, la llibertat de premsa, el dret al secret de les comunicacions i el dret a l'autodeterminació"."Són drets i llibertats recollits i garantits pel propi ordenament jurídic espanyol", han insistit. I han demanat "a tots els jutges, magistrats, fiscals i en general a tots els agents de l'autoritat a ser valents, a aplicar el dret i la justícia sense cap imposició política".A més a més, han reclamant valentia als jutges perquè "no s'uneixin al despropòsit judicial i policial de l'estat espanyol per intentar evitar que els catalans puguin exercir el seu dret a l'autodeterminació". "Convocar un referèndum no és un delicte", han reblat.Els lletrats s'han posicionat "al costat" de la ciutadania i s'han mostrat disposats a interposar "les denúncies i querelles que siguin necessàries per tal que les actuacions que portin a terme les forces de seguretat de manera il·legal no quedin impunes". En aquest sentit, han avisat que els membres de les forces de seguretat que "requisin urnes sense una ordre judicial ajustada a dret seran denunciats" i "si detenen algú il·legalment" emprendran mesures legals.L'acte també ha estat aprofitat per anunciar que un grup d'advocats de Vic ha presentat una denúncia per un possible delicte d'odi contra els crits d'"a por ellos" que en diversos punts de l'estat espanyol s'han sentit de comiat als agents de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya.

MANIFEST CONCENTRACIÓ ADVOCATS I PROCURADORS 27 SETEMBRE by naciodigital on Scribd

