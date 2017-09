Twitter, Telegram i correu electrònic: totes les vies per saber on anar a votar

1de4.- Actualitzats els col·legis electorals a la web oficial. Consulteu-los:https://t.co/LESRHxWK1F 🏫 — Oriol Junqueras (@junqueras) 27 de setembre de 2017

No volien sopa! doncs ara en tenen dues tasses. pic.twitter.com/r95ZLMWQk9 — Oriol Ferràndez Grau (@oriolfg) 26 de setembre de 2017

El Govern ha posat en marxa tres vies per informar la ciutadania d'on, com i quan votar en el referèndum de diumenge. Segons ha publicat el vicepresident Oriol Junqueras, els mecanismes que hi ha en marxa són el web de la consulta vinculant amb la llista "actualitzada", un canal de Telegram on es poden introduir les dades per conèixer on votar, i un compte de Twitter que aporta la mateixa informació.D'aquesta manera, l'executiu segueix cridant a la participació en un moment en què el referèndum està suspès i el Ministeri de l'Interior s'ha activat per impedir-li físicament a través del desplegament policial.Als plans del Govern s'hi va sumar ahir un número de telèfon amb WhatsApp per a aquells que tinguin dificultats per conèixer el col·legi electoral on hauran d'anar a votar en el referèndum d'aquest diumenge. Tal com han informat diversos usuaris de Twitter i impulsat per un particular, el número és el 667706024.Es tracta d'un bot que, un cop saludat, si li demanes, et donarà la informació necessària per poder votar: col·legi i mesa electoral.Oriol Ferràndez, un dels seus promotors i un dels catorze citats aquest dilluns a declarar per haver fet miralls de la web del referèndum , ha explicat a través de Twitter que, gràcies a aquest servei, no cal anar a cap web per tenir aquestes dades.

