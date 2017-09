L'Audiència Nacional accepta la denúncia per sedició

El centre de Barcelona s'ha omplert de gent en suport de l'1-O Foto: Adrià Costa

L'Audiència Nacional espanyola ha acceptat aquest dimecres investigar les mobilitzacions de protesta contra la persecució del referèndum per sedició. La Fiscalia va presentar una denúncia per aquest delicte arran de les concentracions en resposta a l'ofensiva de l'Estat i la Guàrdia Civil per impedir el referèndum de l'1 d'octubre. Entre els fets denunciats i que ara investigarà la jutge instructora Carmen Lamela hi ha el bloqueig a la Guàrdia Civil al Departament d'Economia després de la detenció d'alts càrrecs de la Generalitat pels preparatius del referèndum.La Fiscalia va reclamar incoar les corresponents diligències judicials per investigar els fets denunciats i el descobriment dels possibles responsables, i va apuntar al president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i al d'Òmnium, Jordi Cuixart, com a possibles responsables.En concret, citava que a les 20.20 h Sànchez va manifestar davant 40.000 persones davant del Departament d'Economia que "ningú se'n vagi a casa, serà una nit llarga i intensa". Pel que fa a Cuixart, i ja passada la mitjanit, relatava que va demanar que la mobilització no parés, i amb Sànchez van apel·lar a la "mobilització permanent" des del dijous i en contra de les actuacions per a impedir-ho.A més, la Fiscalia va atribuir la conducta delictiva de la sedició a les "persones que han induït, sostingut o dirigit aquestes actuacions" però també a l'"existència d'un concert de voluntats entre persones o entitats, públiques o privades" que amb els seus actes impulsessin mobilitzacions o "moviments populars per imposar el referèndum independentista per la força de la intimidació".L'escrit de la Fiscalia feia un relat detallat dels fets de dimecres i dijous a les portes de la conselleria d'Economia, a l'exterior de la seu de la CUP, a la conselleria de Governació i a l'escorcoll de la Guàrdia Civil en una impremta de Bigues i Riells on es van requisar deu milions de paperetes de l'1-O.Tot i que l'escrit feia referència a Cuixart i Sànchez, també assenyalava els voluntaris de l'ANC. "Conscients que dificultarien la intervenció policial, van fer un cordó davant la porta de la conselleria d'Economia, per evitar que la Guàrdia Civil s'emportés els detinguts", va descriure el ministeri fiscal.El fiscal també demanava a la Guàrdia Civil un atestat on es detallin tots els fets que van ocórrer durant els registres a més de 40 seus (inclosos edificis del Govern com la conselleria d'Economia de la Generalitat), també a l'empresa on es van comissar prop de 10 milions de paperetes i a la seu de la CUP.A la Fiscalia consideraven que podrien existir els elements del delicte de sedició, i fonts del Ministeri Públic remarcaven que es van produir incidents, destrosses de vehicles de la Guàrdia Civil i que els agents que van registrar Economia, juntament amb la secretaria judicial, van haver de romandre hores dins de l'edifici sense poder-ne sortir perquè els Mossos no en garantien la seva seguretat.La sedició és un delicte contra l'ordre públic contemplat en l'article 544 del Codi Penal, el qual estableix penes de presó de vuit a deu anys, i de deu a quinze anys, si els autors fossin persones constituïdes en autoritat, a més de la inhabilitació per al mateix període.Segons el Codi Penal, el delicte de sedició persegueix aquells que s'alcen "públicament i tumultuàriament" per impedir l'aplicació de les lleis o l'actuació de qualsevol autoritat, "sigui per la força o fora de les vies legals".

