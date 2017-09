​SORTEIG NacióDigital et convida a la 50a edició del Festival de Cinema de Sitges

La 50a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tindrà lloc del 5 al 15 d'octubre. Si sou uns apassionats del setè art, teniu l'oportunitat d'assistir al certamen de manera gratuïta.sorteja un abonament matinée. Dona accés a les sessions per a públic a l’Auditori, durant tot el festival, en la franja de 8:00 a 15:00 hores (caps de setmana inclosos). Excepcions: l'abonament matinée no és vàlid per la marató del 15 d'octubre.

Programa de la 50a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges

- Per participar al sorteig cal identificar-se amb nom, cognoms, mòbil de contacte, correu electrònic i indicar la població de residència.- El guanyador tindrà com a premi un abonament matinée- El termini per participar al sorteig es tancarà el 28 de setembre, a les 14.00.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu [email protected] - Mitjançant la participació al sorteig, el lector s'inscriurà també al butlletí diari de. En compliment de la llei vigent, podrà desapuntar-se'n sempre que ho desitgi.

