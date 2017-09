Es farà la DUI si guanya el «sí»? Les visions contraposades dins del PDECat

Esteu tan cecs, que no veieu com us manipulen. Si abans deien que proclamaran la independència, ara diuen que encara no; tot és un joc per tal de perpetuar-se al govern i continuar cobrant ingents quantitats de diners. Què no ho veieu? Desperteu abans no sigui massa tard! Perquè, per posar un únic exemple i no allargar-me massa: no us en recordeu quan deien què estiguèssiu tranquils que la comunitat internacional respondria en cas què hagués repressió per part de l'estat (donant per cert què n'hi ha)?