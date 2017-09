VÍDEO L'última intervenció de Gabriel Rufián al Congrés abans de l'1-O

10:20 Les estelades "zebrades" es multipliquen al Pallars. N'apareix una a Sort i quatre més a Tremp.

10:20 L'1-O monopolitza una tensa sessió de control al Congrés, informa Pep Martí. Albert Rivera exigeix a l'executiu "fermesa contra el cop" mentre Gabriel Rufián demana "a veure si els sobra algun 'a por ellos' per salvar persones de morir ofegades al Mediterrani".

09:43 Bombers de la Catalunya Central, disposats a fer de "cordó de seguretat" durant l'1-O. L'assemblea de Bombers per la Independència de la Regió Central de la sectorial de l'ANC s'ofereix a l'organització per ajudar en tasques de seguretat i emergència durant el referèndum.

09:38 Méndez de Vigo a la Cope: "Aquest referèndum no té cap garantia, no deixa de ser una paròdia sense cap efecte. Una consulta electoral té unes formalitats, com el cens i les paperetes, que no són unes fotocòpies".

09:31 Montse Carreras, alcaldessa de Cunit, també s'ha acollit al dret a no declarar. Ha estat poc més deu minuts a dins de l'Audiència Provincial de Tarragona, on ha estat citada per la Fiscalia per donar suport al referèndum, informa Jonathan Oca.

09:27 "El fiscal Maza no té cap mena de prestigi i s'ha convertit en el braç executor del govern espanyol", es queixa Joaquim Forn.

09:22 Joaquim Forn diu que no sap la xifra d'efectius de la policia espanyola i la Guàrdia Civil que hi ha a Catalunya: "Ho sabríem si ens ho haguessin comunicat". "Per venir 20 guàrdies civils a l'aeroport a l'estiu vam trigar mesos. Ara n'han enviat milers en uns dies", afegeix.

09:21 “El govern espanyol vol posar en contra la població catalana dels Mossos d'Esquadra”, lamenta Joaquim Forn.

09:18 “La policia espanyola i la Guàrdia Civil venen aquí a alterar l'ordre públic”, argumenta Joaquim Forn.

09:05 Els Mossos d'Esquadra estan vivint amb molta preocupació l'ordre de la Fiscalia de precintar els col·legis electorals, diu el conseller d'Interior, Joaquim Forn, a RAC1.

09:15 «Franco encara planeja per les institucions i política espanyola»; Julian Assange, en nou frases. El fundador de Wikileaks concedeix una entrevista a "El món a RAC1", on també analitza el document d'El Periódico: "Era una temptativa d’atacar els Mossos d’Esquadra i anar contra el referèndum".

09:04 Montse Carreras, alcaldessa de Cunit, acaba d'entrar als jutjats de Tarragona després de ser citada per la Fiscalia per donar suport al referèndum, informa Jonathan Oca.

08:57 El 27 de setembre de 2015, avui fa dos anys, es van celebrar eleccions al Parlament de Catalunya. L'independentisme els va donar un aire plebiscitari que l'unionisme va acabar acceptant durant una campanya excepcional que va desembocar en la participació més alta en uns comicis a la cambra catalana. Les forces del "sí" (Junts pel Sí i la CUP) van obtenir més del 47% dels vots mentre que CSQEP, que en campanya es va negar a posicionar-se, es va quedar amb el 9%. L'unionisme (C's, PSC i PP) va arribar al 38%. El paper clau de la CUP va apartar Artur Mas de la presidència, que va recaure en el també convergent Carles Puigdemont, i de la DUI es va passar al referèndum de l'1-O per donar al "sí" un plus de legitimitat. En el debat públic el resultat i la seva operativitat encara és discutit a dia d'avui.

08:56 La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona no cedirà espais per votar l'1-O per no posar en perill la institució, informa Jonathan Oca. El rector es va negar a la petició del Govern, ja que no la va fer a a totes les universitats catalanes i va voler evitar així qualsevol risc pel seu càrrec i per la universitat tarragonina.

08:12 La veritable raó per la qual Interior va tapar Piolín al port de Barcelona: la Warner Bros., amb els drets d'imatge dels dibuixos animats, va obligar el govern espanyol a tapar el vaixell, segons explica La Vanguardia.

07:32 PORTADES La premsa espanyola, eufòrica amb la trobada entre Rajoy i Trump. El referèndum continua ocupant les portades dels principals diaris de paper espanyols i catalans.

06:59 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 27 de setembre: Rajoy no se'n surt... i Junqueras ho aprofita. Trump va fer campanya pel "no" però va recordar que els catalans volen votar i va evitar referir-se a possibles reconeixements. El Govern veu amb més optimisme l'escena internacional. També són notícia els Mossos i la Fiscalia, la vaga als instituts, la pressió als bisbes, el 27-S i Joan Pera.

06:57 Els Bombers dels parcs del Berguedà, disposats a fer de "cordó de seguretat" durant l'1-O. L'assemblea de Bombers per la Independència de la Regió Central s'ofereixen a l'ANC per ajudar en tasques de seguretat i emergència durant el referèndum.

06:54 La intervenció de les finances de la Generalitat bloqueja part de la feina dels professors de la UdL (Universitat de Lleida), informa Àlvar Llobet. El gerent de la universitat informa de la congelació dels comptes bancaris i assegura que cal esperar que Madrid activi els tràmits per fer els pagaments. L'aturada de les finances altera la participació de docents en congressos internacionals.

06:53 ENTREVISTA Oriol Junqueras: «En suports internacionals, anem molt millor que els països que ens han precedit»; per Ferran Casas i Roger Tugas.





23:34 OPINIÓ Rumors que ataquen, l'article d'Ada Castells.



23:33 OPINIÓ «Es pot pactar la independència?», l'article de Joan Rusiñol.



23:32 OPINIÓ «Ho tenim a tocar», l'article del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, a NacióDigital.

23:31 LA VEU DE NACIÓ Els efectes de la repressió; l'article de Marc Guinjoan.

22:57 Mireia Vehí insta els comuns a deixar de fer "càlculs electorals" i a posicionar-se per acabar amb el "règim". La diputada cupaire també demana a les bases dels socialistes que alcin la veu perquè "ja no hi ha més dilacions, o poble o fiscalia". Per Jonathan Oca.

22:55 CRÒNICA Lluís Llach omple la plaça del Progrés de Terrassa i demana triar bé les fonts d'informació; informa Albert Prieto.

22:30 VÍDEO Nova nit de cassolada a Sabadell a cinc dies del referèndum. L'acció persisteix després que avui s'hagi sabut que la Fiscalia vol precintar els col·legis electorals.

22:12 No renuncia a la vaga general per defensar el referèndum, però creu que ha de gaudir del suport d'"àmplies majories", i troba "irrellevant" en relació al procés que se'l pugui detenir.



22:11 El vicepresident català afirma que treballaran per fer realitat l'1-O, però alerta: "No se'ns pot exigir que ens fem responsables dels abusos contra la llei de Rajoy".

21:53 Junqueras defensa que "els Mossos o les escoles han d'estar al servei de la gent i no coartar drets" i assegura que l'1-O es votarà. El SEPC, de fet, allarga la vaga als instituts fins diumenge per evitar que la policia controli els centres.

21:49 Miquel Buch critica que la Fiscalia "s'extralimita" de les seves competències en ordenar precintar els col·legis l'1-O. Avisa que hi ha moltes activitats programades en equipaments municipals i garanteix que diumenge es votarà.



21:48 Inés Arrimadas (C's) demana la dimissió del Síndic de Greuges per la seva posició sobre el procés sobiranista. Rafael Ribó considera que les accions de la Fiscalia podrien haver estat fora de la legalitat.

21:33 L'exconseller Josep Huguet s'ofereix a desprecintar col·legis la matinada del referèndum. Huguet també fa una crida a acampar als patis de les escoles i instituts; per Pere Fontanals.

21:33 16 observadors internacionals més i diversos eurodiputats s'afegeixen a les missions de l'1-O. Aquests experts i parlamentaris s'uniran als deu observadors que ja treballen en dues missions per fer un informe sobre el desenvolupament del referèndum.



21:24 David Fernàndez afirma que precintar els col·legis electorals és "tècnicament inexecutable i ho farem inaplicable". L'exdiputat cupaire considera que el govern espanyol "ha anat tan lluny que resulta que l'única por que tenim és que ells estiguin al poder". Fernàndez ha participat en l'acte central de la campanya del referèndum de la CUP a Tarragona. Informa Jonathan Oca.

20:40 Puigdemont garanteix que el referèndum «ja no l'atura ningú» i apel·la als drets humans. El president de la Generalitat, en un acte de campanya a L'Hospitalet de Llobregat, adverteix que els catalans "mai oblidaran" la repressió de l'Estat per frenar l'1-O. Informa Oriol March.



20:38 ÚLTIMA HORA Trump constata davant Rajoy que una majoria de catalans vol votar. El president dels Estats Units evita referir-se al referèndum i només diu que prefereix una Espanya unida. "Crec que el president Rajoy prohibirà la votació i molts catalans s'hi oposaran", ha afirmat.



20:20 Assange: «El control de les xarxes del govern espanyol es podria comparar amb la Xina». El fundador de Wikileaks afirma que caldrà vigilar si l'Estat talla la connexió a internet.

19:50 ÚLTIMA HORA Els Mossos contesten la Fiscalia: precintar col·legis pot provocar problemes d'ordre públic. El ministeri públic exigia a la policia catalana precintar els col·legis electorals per impedir votar l'1-O.



19:45 Mireia Boya (CUP): "El socialisme del PSC està mort en aquest país". La cupaire considera que el partit "s'ha convertit en el mateix que el PP". En un acte convocat per Universitats per la democràcia a Tarragona, l'exrector de la URV afirma que Catalunya necessita la independència per seguir creixent i que l'Estat està portant a terme "mesures intimidatòries i intolerables".

19:24 Forcadell porta a Brussel·les el clam de l'1-O: «Acceptaran en silenci la repressió?»; crònica de Joan Serra Carné des de la capital comunitària. La presidenta del Parlament rep a Brussel·les el premi del Centre Maurits Coppieters per la tasca en defensa del dret a l'autodeterminació i fa una crida a Europa a intervenir .

19:23 El turisme ni s'immuta però l'1-O es fa notar a l'Ibex; informa Jordi Bes. El Gremi d'Hotels de Barcelona i el sector de les agències de viatge asseguren que treballen amb normalitat, mentre que la tensió pel referèndum passa factura a la borsa.

19:14 EN DIRECTE Unes 250 persones a l'acte de Músics pel Sí a Terrassa; informa Albert Prieto https://t.co/YOryYXaPvz pic.twitter.com/ZzgfLJgcWB — NacióDigital (@naciodigital) 26 de setembre de 2017

19:08 Rajoy es reuneix amb Trump a l'espera de suport per reprimir l'1-O. El president espanyol busca que el homòleg nord-americà s'expressi a favor de la unitat d'Espanya.

19:08 La carta d'un mosso als policies espanyols i guàrdies civils desplaçats a Catalunya. "Si veniu pensant que això és Beirut, ho sento però esteu equivocats", escriu l'agent de la policia catalana.

18:38 Rajoy cancel·la la seva presència a la cimera europea de Tallín per l’1-O. El viatge a Estònia havia de culminar una setmana de contactes internacionals del president espanyol i implica un canvi de criteri del seu equip, que inicialment havia apuntat que la seva presència no era indispensable en les jornades immediatament anteriors al referèndum.

18:33 Forcadell fa una crida a la UE: «Han de saber que a Catalunya s'estan vulnerant drets fonamentals». La presidenta del Parlament avisa els estats membres perquè "siguin conscients" de l'actitud del govern espanyol; informa des de Brussel·les Joan Serra Carné.