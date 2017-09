Els Mossos traslladen als directors d'institut l'ordre de la Fiscalia de no obrir els centres

Més pressió per als directors d'institut quan falten quatre dies per l'1-O. Els Mossos d'Esquadra han fet arribar una nota amb les advertències de la Fiscalia Superior de Catalunya on els informa que si autoritzen l'obertura dels centres educatius per habilitar-hi punts de votació o cedeixen les claus a persones alienes perquè ho facin, poden ser considerats col·laboradors d'"un delicte de desobediència, prevaricació i malversació". Així mateix, els trasllada que tenen "l'obligació d'impedir l'obertura sense la seva autorització" i "denunciar la presència de qualsevol persona aliena al seu centre".La nota també especifica que si en algun moment reben qualsevol tipus d'"amenaça", "coacció" o "pressió" per cedir l'espai, han de posar-ho en coneixement "immediatament" de la Fiscalia.La notificació surt a la llum l'endemà que el ministeri públic ordenés a la policia catalana precintar els col·legis electorals en una nova mesura judicial per evitar el referèndum . L'ordre va transcendir aquest dimarts i al cap de poques hores els Mossos ja havien respost que fer-ho podria provocar problemes d'ordre públic . La Fiscalia Superior de Catalunya havia donat la instrucció que els agents, a banda de precintar els locals, es quedessin les claus d'escoles i instituts divendres en finalitzar les classes. El ministeri fiscal també ordenava a la policia catalana evitar que la votació es produís en un radi de 100 metres dels col·legis. En cas que els Mossos no completessin la instrucció es requeria l'actuació de les policies locals. En última instància, la Fiscalia recorreria a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola.El que sí que van fer els Mossos ahir va ser anar als col·legis electorals per identificar i prendre declaració als seus responsables. Es van fer diversos briefings a les comissaries explicant que els agents han de presentar-se als col·legis entre aquest dimarts i dimecres per recollir la informació i enviar-la posteriorment al ministeri públic.El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha tornat a convocar per aquest dimecres a les 12 del migdia una reunió de coordinació amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola . Es tracta de la tercera reunió d'aquestes característiques per tal de coordinar i fer balanç de les actuacions policials contra l'1-O.La reunió es produirà dos dies després de la primera trobada del càrrec del Ministeri de l'Interior designat per coordinar el dispositiu policial, a la seu de la Delegació del govern espanyol a Catalunya, a la qual el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, no va assistir. El major també va demanar a Romero de Tejada que reconsiderés la decisió d'encarregar a Diego Pérez de los Cobos aquesta coordinació policial.

