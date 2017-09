L'1-O monopolitza una tensa sessió de control al Congrés

"A ver si le sobra algún ferry o un a por ellos para la buena gente que se está ahogando en el Mediterráneo."@gabrielrufian pic.twitter.com/CxOGMAXbkp — Bernat Castro #Òc (@Berlustinho) 27 de setembre de 2017

Aquest dimecres té lloc al Congrés una tensa sessió de control al govern. No hi és Mariano Rajoy, de visita als Estats Units. És la darrera sessió abans de l'1-O i les preguntes a l'executiu i l'ambient a l'hemicicle giren completament entorn el referèndum. Ha començat el líder de Ciutadans, Albert Rivera, qui ha mostrat "un suport sense fissures al govern de la nació, tot demanant "fermesa" i advertint contra "el cop" contra la democràcia, que segons ell no serà l'1-O sinó la setmana vinent, amb la proclamació d'una DUI. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha agraït el suport del líder de Ciutadans.Gabriel Rufián (ERC) ha intervingut per preguntar si el govern espanyol prendria mesures per evitar la detenció de dirigents polítics catalans, després de dir que no faria una pregunta massatge ("no sóc de Ciutadans"). Li ha contestat el ministre de Justícia, Rafael Catalá, que ha afirmat que "a Espanya les detencions les ordenen els jutges" a persones que han comès delictes i que hi ha divisió de poders. Rufián ha replicat que "volem recuperar el país que ens van robar fa vuitanta anys" i que "el referèndum no demana independentistes, sinó demòcrates".Rufián ha dit al ministre: "A veure si els sobra algun "A por ellos" per anar a salvar persones que s'ofeguen al Mediterrani" i ha acabat la seva intervenció amb crits a "Visca Castella lliure! Visca Andalusia lliure! Visca els Països Catalans!".Irene Montero ha preguntat si el Ministeri de l'Interior ha dissolt les estructures parapolicials a Interior per atacar dirigents polítics catalans i ha acusat l'executiu d'utilitzar tots els recursos de l'Estat contra els seus rivals i fer "trumpisme" ("de trampes i de Trump"). Montero ha dit que "les seves propostes per Catalunya són canons d'aigua".El PNB ha tornat a mostrar oposició a l'executiu arran de l'actuació a Catalunya. El diputat basc Mikel Legarda ha etzibat contra Juan Ignacio Zoido preguntant pel temps que es mantindria la Policia i la Guàrdia Civil a Catalunya. "No és una mesura d'excepció", ha respost el ministre, sinó per "ajudar els Mossos d'Esquadra" i "es mantindrà mentre sigui necessari". Legarda ha dit que l'actuació policial infringeix la llei i que l'article 164 de l'Estatut no permet mobilitzar les forces d'ordre públic ni dirigir els Mossos.El grup socialista, per la seva banda, ha bandejat la situació política a Catalunya. Odón Elorza ha preguntat al ministre de l'Interior sobre la crisi de refugiats i els incompliments dels compromisos de l'Estat espanyol, que només ha acollit el 12% de la xifra de refugiats a la qual s'havia compromès. El ministre Zoido ha negat l'acusació i ha dit que l'oficina de refugiats de Grècia no els ha demanat que n'acollissin més.

