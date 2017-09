«Franco encara planeja per les institucions i política espanyola»; Julian Assange, en nou frases

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, va concedir aquest dimarts al vespre una videoconferència a la UB sobre la seguretat davant del referèndum. En aquesta va alertar que "el control de les xarxes del govern espanyol es podria comparar amb la Xina" . Aquest dimecres ha estat, també a través de conferència, a El món a RAC1. Resumim l'entrevista en 10 frases.- "Penso que la situació que s’està produint a Catalunya, aquesta lluita per l’autodeterminació, pel dret a decidir, per poder votar, és la situació política més interessant que hi ha a Europa en aquests moments. Marcarà un precedent del tipus de democràcia que veurem arreu d’Europa i del món Occidental”.- "No conec cap dirigent independentista. He estat a Catalunya diverses vegades. Entenc quina és la situació espanyola. No tinc cap mena de relació amb els dirigents".- “És interessant veure fins a quin punt ha arribat la premsa espanyola pel que fa a aquesta situació. No només vers la meva persona, sinó d’altres implicats en el procés”.- “És una repressió molt greu. Hi haurà una resposta europea. Penso que és molt perillós aquest tipus de repressió pels estàndards europeus. Aquest tipus de repressió es podria aplicar a altres regions i indrets d’Espanya depenent del que interessi a Rajoy. Si algú vol una reforma o que la seva veu se senti per algun altre tipus de reforma, aquesta repressió es podria tornar a aplicar".- “La llibertat d’expressió és un dret de la carta europea dels DDHH i forma part del pacte que Espanya ha ratificat. Això obliga Espanya a respectar la llibertat d’expressió i el dret a l’autodeterminació”.- “Clarament vaig veure que eren falsos i el diari ho va acceptar. És molt poc normal que la CIA publiqui documents. Potser en els últims 10 anys no se n'ha publicat cap. Quan vaig veure tot el rerefons polític de la publicació, vaig veure que era una temptativa d’atacar els Mossos d’Esquadra i anar contra el referèndum".- "No soc jo qui ha de dir als catalans que han de votar. Clarament hi ha un cas de repressió. Catalunya és un país amb un cultura significativa i la situació ha estat gestionada de manera terrible pel govern de Rajoy. Si no l'hagués gestionat així, potser s'hagués pogut arribar a un pacte que hagués pogut satisfer els dos països".- "Des del meu punt de vista, el fantasma estructural de Francisco Franco, que encara planeja sobre moltes institucions i la política espanyola, ha decidir seguir de mà dura i aquesta és e que ha portat la situació actual".- "Això està afectant la imatge d'Espanya a l'exterior. La premsa internacional s'està fent ressò d'aquesta situació. La premsa britànica la principi no es volia implicar per no enverinar el tema d'Escòcia, però han adoptat una actitud britànica. Nosaltres ho vam fer bé amb Escòcia i Espanya ho està fent fatal. Penso que tenen raó".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)