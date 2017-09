La veritable raó per la qual Interior va tapar Piolín al port de Barcelona

Piolín pasa a ser "Ese pájaro del que usted me habla"#FreePiolin pic.twitter.com/YTL55unoON — La Merkel (@GobernoAlem) 24 de septiembre de 2017

Si toquen en Piolín, ens toquen a totes. #FreePiolín — Júlia Cot (@cot_julia) 24 de septiembre de 2017

No liberaremos a Piolín hasta que renunciéis a vuestro referéndum ilegal! #FreePiolin — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 24 de septiembre de 2017

Cuando piensas que ya no se puede hacer más el ridículo, llega el giro de guión que demuestra que siempre encontrarán la manera #freepiolín pic.twitter.com/28O4a2oCGe — Sergi Olivera (@sergiolesc) 24 de septiembre de 2017

Ayer Piolín expresó por carta a la @policia su deseo de votar 'No' en el referéndum del 1-O. #FreePiolin pic.twitter.com/YWbIJk9b20 — Bernat Dedéu (@BernatDedeu) 24 de septiembre de 2017

Tapan con lonas a Silvestre y Piolín para que no nos riamos más de ellos y la Ley de Murphy dice que ahora nos reiremos más.#FreePiolín — Pedro Luna (@PedroLuna73) 24 de septiembre de 2017

Ay, mare, después de todo el ridículo del barco han decidido taparlo AHORA. #FreePiolin — txarlie axebra (@axebra) 24 de septiembre de 2017

Pájaros que se tapan y pájaros que se pueden enseñar con el PP. #FreePiolin pic.twitter.com/Mvov7mApRC — Javier Durán (@tortondo) 24 de septiembre de 2017

En un gir inesperat del guió, la Policia Nacional espanyola va decidir fa uns dies tapar les imatges de Piolín del vaixell atracat al port de Barcelona , que acull els reforços policials que s'han traslladat a Catalunya per intentar aturar el referèndum. La mesura va coincidir amb l'allau d'acudits que van omplir les xarxes socials. I és que Piolín ja ha esdevingut un símbol per a l’independentisme i l'etiqueta #FreePiolin s'ha convertit en trending topic mundial.Però, realment es va tapar el vaixell perquè la fràgil masculinitat dels agents no va poder suportar les bromes? O pel fet que les manifestacions de diumenge passat s'omplissin de pancartes i cartells amb dibuixos de Piolín? Doncs... no! La raó és una altre. Al Ministeri de l'Interior no li va afectar la repercussió social que va tenir l'arribada del vaixell en un context tan tens. El canvi de guió prové de més enllà, de l'altre costat de l'Atlàntic. La Vanguardia publica avui que va ser la companyia Warner Bros. , que té els drets d'imatge dels tres personatges de dibuixos animats que amenitzen l'exterior del vaixell, qui va exigir al govern espanyol que els amagués. Si no, obligaria l'empresa propietària del vaixell a emportar-se'l de Barcelona.La solució va ser posar unes lones gegants que es van desplegar des de la coberta. L'invent, però, no va acabar de funcionar: els plàstics es movien i els policies que dormien a les cabines que donaven a l'exterior es van queixar pel soroll i per la poca llum.Per tot plegat, Interior va decidir treure les lones i ara Piolín ja torna a ser “lliure”. Està per veure si la Warner Bros. ara hi dirà alguna cosa.El que no s'ha aturat, però, són els acudits a les xarxes vinculats al vaixell. Us en fem una petita recopilació.https://twitter.com/SumaBLlobregat/status/911971552249425921

