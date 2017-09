La intervenció de les finances de la Generalitat bloqueja part de la feina dels professors de la UdL

La intervenció que el govern de Mariano Rajoy va fer la setmana passada del pressupost de la Generalitat es comença a notar en el dia a dia dels organismes públics. La Universitat de Lleida té els comptes corrents congelats, i aquest fet comença a preocupar a la comunitat educativa, que preveu dificultats properes per afrontar les seves responsabilitats docents. Segons ha pogut saber, el gerent de la universitat, Josep Maria Sentís, ha informat als professors que la UdL no pot efectuar actualment cap pagament "sense adjuntar un certificat indicant que no es finança cap activitat no emparada per la llei i les decisions dels tribunals".En aquest sentit, explica que ha de ser el Ministeri d’Hisenda el que "activi la plataforma per a comunicar aquests certificats​", un pas que s'ha de donar per començar a posar al dia els pagaments que es troben pendents des del passat dia 16 de setembre, quan va aparèixer al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el traspàs de competències en matèria financera. Aquesta situació ha deixat en stand by ​diversos pagaments que s'havien de fer durant la setmana passada.Un dels casos que ha pogut conèixer aquest diari és el d'un docent de la universitat que ha de fer una presentació en un congrés fora de l'estat espanyol i que ha hagut de demanar als organitzadors el permís d'assistència encara que el pagament per participar a les jornades arribi més tard. El pagament d'aquest cas concret es va començar a tramitar quatre dies abans de la intervenció del ministre Montoro, i no s'ha rebut cap documentació que acrediti que els diners han arribat. Segons fonts de la universitat consultades per aquest diari, aquest és un cas que es pot anar repetint en els propers dies si l'executiu espanyol no activa les ordres de pagaments.​El que passa a la UdL està succeint també en altres àmbits de l'administració. Més d'una trentena d'actuacions que té en marxa el departament de Cultura també s'han vist afectades pel bloqueig, i entre ells la restauració de la Seu Vella de Lleida , valorada en 830.000 euros, i que ara queda aturada​.

