Junqueras: «Els Mossos o les escoles han d'estar al servei de la gent i no coartar drets»

El vicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha aprofitat el míting que els republicans han fet aquest dimarts a Ripollet per replicat l'ordre que Fiscalia ha donat als Mossos perquè controlin i precintin els col·legis electorals i punts de votació de l'1-O. Així, sense referir-s'hi explícitament, Junqueras ha sentenciat que "les institucions, els Mossos, les escoles, els hospitals o les universitats han d'estar al servei de la gent i no ser utilitzats per coartar els drets dels ciutadans". És per això que, malgrat els darrers esdeveniments i les instruccions de l'Estat i la Fiscalia, Junqueras segueix cridant al vot i convençut que el diumenge hi haurà referèndum. "Un dret imprescindible en qualsevol democràcia és el dret de vot i per això exercirem el dret a vot, i per això votarem aquest 1 d'octubre", ha sentenciat.Junqueras ha assegurat també que l'1-O és important que se celebri perquè "el triomf de la democràcia a Catalunya és un triomf de la democràcia a tot arreu" i per això ha insistit que "és igualment una oportunitat per a Espanya". A més, per criticar el que intenta fer el govern espanyol per aturar el referèndum ha tornat a arremetre contra ell i l'ha contraposat al sobiranisme i el Govern. "Els corruptes ordenen la detenció dels honrats, els ineficaços ordenen la detenció dels que són eficaços en la gestió, els egoistes detenen els que treballen pel bé comú. No ens ho podem ni ens ho volem permetre", ha conclòs.Per altra banda, la convocatòria de vaga als instituts del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) s'ha estès a tota la setmana, quan inicialment estava convocada només per a aquest dimecres i dijous, precisament amb la finalitat d'evitar un "control" dels centres per part de les forces de seguretat per obstaculitzar el referèndum. Fonts del SEPC han insistit en l'existència d'una "amenaça real", després de transcendir una ordre perquè agents acudeixin el divendres als centres per agafar les claus d'escoles i instituts.Des de la SEPC, han evitat donar instruccions sobre com evitar que la policia impedeixi el referèndum, i han cridat a prendre part dels comitès de defensa del referèndum que s'estan formant per barris, pobles i zones.

