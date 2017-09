Trump constata davant Rajoy que una majoria de catalans vol votar

"Ningú no sap si votaran, crec que el president Rajoy diu que no es votarà, i la gent s'hi oposarà molt". Així ha constata el president dels Estats Units, Donald Trump, davant el president Mariano Rajoy que una majoria de catalans vol votar en el referèndum del proper 1 d'octubre malgrat l'oposició del govern espanyol. Trump sí que ha afirmat que Espanya "és un gran país que hauria de seguir unit". "Crec que el poble de Catalunya hauria de quedar-se a Espanya, seria una bestiesa no fer-ho així", ha apuntat.Trump no s'ha pronunciat sobre Catalunya fins al torn de preguntes de la premsa. El president dels Estats Units ha obviat qualsevol referència a Catalunya en la seva intervenció inicial, fet que contrasta amb el posicionament de l'anterior president, Barack Obama, que va defensar una Espanya "forta i unida" davant el rei Felip VI.Rajoy si que ha aprofitat per mostrar-se contundent contra el referèndum, assegurant que a hores d'ara l'1-O ja és inviable i "no es pot celebrar". "No hi ha paperetes ni Sindicatura Electoral", ha manifestat. I ha assegurat que només hi haurà "soroll". A més a més, ha sentenciat que la declaració unilateral d'independència (DUI) seria un "disbarat".En la seva intervenció inicial Trump ha posat èmfasi en la necessitat de lluitar contra el "brutal règim de Corea del Nord" i les seves armes nuclears que "amenacen tot el món". "Donem les gràcies a Espanya per la seva decisió d'expulsar l'ambaixador de Corea del Nord". El president dels Estats Units també ha agraït l'oposició del govern espanyol al president de Veneçuela, Nicolás Maduro.En aquesta línia, Rajoy ha considerat que "el desafiament de Corea del Nord és una intolerable violació de la legalitat internacional". I, pel que fa a Veneçuela, s'ha mostrat partidari de "mantenir la pressió internacional al govern veneçolà" davant la "preocupant deriva totalitària del país i empobriment" de la seva població.Mariano Rajoy ha entrat a la Casa Blanca per mantenir la reunió amb el president dels Estats Units, Donald Trump a les 18.30 hora catalana. Una foto que el govern espanyol ha buscat des del novembre de 2016.La trobada entre els dos dirigents arriba després que l'exèrcit espanyol es decantés per adquirir avions de combat estatunidencs. Concretament, com va informar El País , l'exèrcit de l'aire vol l'F-35 Lightning II (llampec) de Lockheed Martin per renovar els F-18 i els Harrier que al llarg dels propers deu anys s'hauran de retirar. El cost de l'adquisició es situa al voltant dels 6.000 milions d'euros.Abans, Trump i Rajoy només s'havien vist un cop. Va ser el maig passat, en el transcurs d'una cimera de l'OTAN, en què es van saludar un moment. Pel govern espanyol, la trobada d'avui al despatx oval és crucial.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)