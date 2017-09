Els Mossos contesten la Fiscalia

La Fiscalia ordena a @mossos que precintin i desallotgin tots els locals de votació abans del dia 30 i fins diumenge a les 21h. pic.twitter.com/jcB6O3puIu — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) September 26, 2017

Els Mossos han contestat l'ordre de la Fiscalia de precintar els col·legis electorals del referèndum abans de dissabte. Afirmen que fer-ho podria provocar problemes d'ordre públic, segons ha avançat TV3.Nova ordre de la Fiscalia als Mossos per evitar el referèndum. El ministeri públic demanarà a la policia catalana precintar els col·legis electorals abans del proper dissabte 30 de setembre. La Fiscalia Superior de Catalunya donarà la instrucció que els agents es quedin les claus d'escoles i instituts quan acabin les classes per impedir la celebració de l'1-O. El ministeri fiscal també ordena a la policia catalana que eviti que la votació es produeixi en un radi de 100 metres dels col·legis, com informa SER Catalunya.En cas que els Mossos no completin la instrucció es requeriria l'actuació de les policies locals. En última instància, la Fiscalia recorreria a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola.La notícia transcendeix l'endemà que la Fiscalia ordenés expressament als Mossos d'Esquadra que identifiquessin els responsables dels centres educatius o administratius designats com a col·legis electorals. Concretament, tenen el manament de procedir a la seva identificació i prendre'ls declaració com a testimonis. Els Mossos tindran l'obligació de requerir documentació relacionada amb l'1-O i recordar que la cessió dels centres pot ser delicte.El fiscal superior de Catalunya també va "exhortar" a denunciar qualsevol tipus "d'amenaça, coacció o pressió als responsables d'aquests centres" i a informar-los que "és absolutament falsa qualsevol comunicació administrativa que garanteixi que l'entrega del control del local" no és delicte.Els Mossos d'Esquadra han començat a complir l'ordre de la Fiscalia Superior de Catalunya d'anar als col·legis electorals de l'1-O per identificar i prendre declaració als seus responsables.Segons ha pogut saber l'ACN, ja s'han fet diversos briefings a les comissaries explicant que els agents han de presentar-se als col·legis entre aquest dimarts i dimecres per recollir la informació i enviar-la posteriorment al ministeri públic.Els Mossos es presentaran als col·legis amb una acta de requeriment i informació on s'inclouran les dades del centre, de la persona responsable, es pregunta si han rebut alguna comunicació de l'administració i es requerirà el lliurament del material rebut per a la celebració del referèndum si n'han rebut.El conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha indicat que "s'està confonent els responsables dels centres educatius amb una altra cosa". Turull, en roda de premsa després del consell executiu , ha apuntat que els Mossos "compleixen les ordres dels seus comandaments", sense donar detalls sobre els operatius dels últims dies."El comandament dels Mossos compet a la jerarquia dels Mossos. La policia de Catalunya té tot el prestigi i tota la confiança. No els diem com han de fer un operatiu o un altre, a diferència de com el ministeri del'Interior ha polititzat els cossos de seguretat. Lliçons de com dirigir una policia, zero", ha apuntat el conseller.