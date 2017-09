VÍDEO Romeva rebat els arguments del número dos de l'ambaixada espanyola a París

Els intents de boicot de l'ambaixada espanyola no van funcionar i la conferència del conseller d'Exteriors, Raül Romeva, es va poder sense problemes i amb gran èxit de convocatòria a la Science Po de París. Això sí, no es va poder enregistrar i fer fotografies, malgrat que en nombroses ocasions els mitjans han pogut fer difusió d'aquest tipus d'actes del Govern.Durant el torn de preguntes un cop acabada la conferència, el ministre conseller de l'ambaixada espanyola a París va intentar boicotejar l'acte. Va prendre la paraula durant prop de 15 minuts per explicar la versió del govern espanyol del procés català i intentar desacreditar Romeva. Quan va acabar, el conseller d'Exteriors va respondre i va arrencar l'aplaudiment del públic.El ministre conseller, número dos de l'ambaixada, va reiterar l'argumentari habitual de l'Estat. Va criticar la manca de garanties democràtiques del referèndum, va denunciar l'actuació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i va reivindicar la Constitució espanyola per afirmar que no es pot votar l'1 d'octubre. Aquesta va ser la resposta de Romeva:El conseller d'Exteriors va emplaçar el ministre conseller a fer "un debat polític" sobre la qüestió i va enumerar les violacions de la llei que s'han viscut aquest dies a Catalunya: "violació del dret de vot, del secret de correu, de la llibertat de premsa, intervenció de les finances catalanes, aplicació de l'article 155 sense declarar...". I va recordar que, si la Constitució és tant important, no s'explica com se n'han vulnerat tots aquests aspectes.Així mateix, va insistir que l'1 d'octubre es votarà, i va assegurar que qui pensi a dia d'avui que l'estat espanyol és capaç d'acollir la seva diversitat "està completament fora de la realitat". La contundent resposta de Romeva va provocar un aplaudiment del públic.

En declaracions a mitjans abans de la conferència, el conseller va assegurar que el que està fent el Govern "respon a la voluntat democràtica i també a la necessitat política d'afrontar un debat entre dues opcions: l'opció de la democràcia o l'opció de la repressió". Segons Romeva, "no hi ha cap justificació a la resposta que està tenint l'Estat davant el que és legítim". En aquest sentit va parlar d'una "constant vulneració de drets fonamentals" i va mencionar drets com la llibertat d'expressió, de vot i de debat i ha criticat "la persecució i les amenaces" a més de 800 alcaldes.

Preguntat per si hi ha hagut "obstacles" perquè no es fes la conferència d'aquest dilluns, Romeva va refermar: "Tenim una clara voluntat d'explicar-nos. Serem allà on se'ns convidi i amb la voluntat que hi hagi un debat obert i transparent". "Si algú té alguna dificultat haurà d'explicar les seves raons d'impedir el que hauria de ser un debat obert".Durant la conferència 'Autodeterminació i democràcia. El cas de Catalunya', el conseller va assegurar que "la democràcia dins de l'Estat espanyol està en risc" i va denunciar "la repressió i vulneració dels drets i llibertats fonamentals" que està vivint Catalunya. "A Europa, al segle XXI, s'estan prohibint reunions públiques. Es cerquen urnes i paperetes per decomissar-les. Es clausuren servidors i pàgines web, i les forces policials paramilitars entren a les redaccions de mitjans de comunicació privats i identifiquen a periodistes", va constatar.

