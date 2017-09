​El turisme ni s'immuta però l'1-O es fa notar a l'Ibex

La tensió política pel referèndum té una afectació desigual en alguns dels sectors econòmics més sensibles. Mentre que les reserves turístiques no s'estan veient afectades per l'1-O, segons asseguren el Gremi d'Hotels de Barcelona i l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave), sí que ha començat a passar factura a la borsa espanyola.L'Ibex 35 va baixar aquest dilluns un 0,86% i es va quedar en els 10.216,5 punts, perdent així la cota dels 10.300, i aquest dimarts ha perdut la dels 10.200, amb un descens del 0,26%. Un dels valors que s'han vist més afectats des de principi de setmana ha estat el de La Caixa, que aquest dilluns va perdre gairebé un 3,8%, si bé aquest dimarts s'ha mantingut.El sector turístic, en canvi, aguanta. Segons han indicat afonts del Gremi d'Hotels, les previsions d'ocupació hotelera per als pròxims dies són "molt altes", i es manté la tònica dels anys anteriors per a les mateixes dates. El desenvolupament de l'activitat hotelera i turística és "completament normal", han afegit les mateixes fonts, cosa que, a parer seu, "confirma el gran atractiu que té la ciutat pel que fa a l'oci i el negoci".El president d'Acave, Martí Sarrate, també ha assegurat que la conflictivitat política pel referèndum "no ha afectat el turisme", i que el sector treballa amb normalitat. "No ens ha de preocupar aquest procés", ha defensat. Sarrate ha recordat que Catalunya aglutina una quarta part dels turistes que visiten l'Estat espanyol, i estima que aquest any el nombre que acudeixen a Catalunya augmentarà entre un 8% i un 10%.Sarrate ha reconegut que a les agències sí han rebut "alguna pregunta de com està la situació", i que transmeten un missatge de tranquil·litat. Segons ell, el que més preocupa és "que hi hagi actes vandàlics o atemptats terroristes reiterats", com ha estat el cas de Londres, però ha insistit en el fet que no és la situació de la capital catalana malgrat l'atemptat de l'agost.

