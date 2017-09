Junqueras: «En suports internacionals, anem molt millor que els països que ens han precedit»

"Hem de fer la nostra feina i evidenciar que actuem de forma honesta, eficient i democràtica i que hi ha qui s'hi oposa per tots els mitjans"

Oriol Junqueras (Barcelona, 1969) passa poc pel despatx aquests dies. La campanya del "sí" i les reunions constants del partit i l'estat major del procés per fer realitat l'1-O contra la pressió de l'Estat monopolitzen la seva agenda. Considera que el diumenge no acaba res, sinó que, encara que es pugui votar amb normalitat, el procés seguirà sent complex i exigent fins a convertir Catalunya en un estat amb totes les garanties. Al vicepresident de la Generalitat i president d'ERC l'han afectat més les detencions d'amics i companys que en són col·laboradors directes que no pas la intervenció dels comptes del Govern, que pensa que és accidental.Fa només una setmana la seu de la conselleria, on rep, era plena de guàrdies civils escorcollant-ho tot. Al carrer, una gernació reclamava votar i un estat propi per a Catalunya. L'escalf popular, explica, és el que fa que se sobreposi a les dificultats i relativitzi els riscos. Damunt la taula de treball, un dels clavells que s'ha convertit en la resposta de molts catalans a la desproporció repressora de l'Estat.- El que és evident és que estan fora de totes les bones pràctiques d'una democràcia europea. Nosaltres intentem preveure-ho tot, però això no vol dir poder-ho evitar. Ara bé, aquestes actuacions també fan que molta bona gent obri els ulls davant de l'abús que fa el govern del PP contra la democràcia i la convivència dels ciutadans.- El que estem vivint aquests dies, per part del govern del PP i dels seus aliats, no es viu en cap democràcia europea. Enlloc es requisen galledes i pals d'escombra, s'entra als mitjans de comunicació, es persegueixen impressors, es detenen càrrecs de govern... I ens trobem davant d'aquesta paradoxa que les persones honrades que treballen contra el frau fiscal són detingudes per ordre d'aquells que són deshonrats, amnistien el frau fiscal i que pertanyen a l'únic partit d'Europa que tot ell està investigat per corrupció. Això només passa aquí. El que hem de fer és la nostra feina i evidenciar que actuem de forma honesta, eficient i democràtica i que hi ha qui s'hi oposa per tots els mitjans. Demanar que altres facin allò que no volen fer serveix de poc, concentrem-nos en fer la nostra feina ben feta amb el convenciment que, si fem tant com podem i evidenciem tant com podem aquest abús, cada cop seran més, a Catalunya i al món, els que obriran els ulls.- En qualsevol procés semblant a aquest, hauríem tingut declaracions explícitament en contra, i això encara no ha passat i potser no passarà. D'entrada, estem molt millor del que ho estava qualsevol dels altres que ens han precedit en aquest camí. Això està bé tenir-ho present. I demanar que passin coses que són molt improbables que passin és picar en ferro fred. La responsabilitat dels estats és reconèixer-se entre ells mateixos i relacionar-se entre ells i, per tant, és normal que els estats intentin no posar en situació d'escac altres estats. Però ningú s'ha pronunciat en contra de la possibilitat d'una nova República catalana, com en canvi sí que havia passat en tants casos anteriors. Sentim-nos satisfets també d'aquesta realitat. I recordem que el reconeixement deriva de la nostra capacitat i actuació, i la feina del conseller Raül Romeva és extraordinària. Si no, com s'explica que, en el nostre cas, els posicionaments internacionals siguin molt millors dels que ho havien estat en qualsevol procés similar anterior?

- Sí, molts, en rebem cada dia.- Sí, però en la diplomàcia i en el conjunt de la vida, la discreció és un valor important, com la modèstia.- De garanties, totes i més que mai. Ara bé, nosaltres no som responsables de la repressió que fa el govern espanyol i, per tant, hem de respondre del que fem i ens esforcem per fer, però no se'ns pot exigir que nosaltres ens fem responsables dels abusos contra la llei i la justícia que fa el govern espanyol. És molt important que el conjunt de la ciutadania sàpiga avaluar qui fem tot el possible perquè la gent voti amb les millors condicions i qui fa de tot perquè la gent no voti o hagi de fer-ho amb condicions que s'allunyen del que és habitual. En la majoria dels processos electorals, ningú es dedica a detenir alts càrrecs del Govern.- Segur que nosaltres complirem la voluntat dels ciutadans. Segur que qui farà vinculant el resultat del referèndum seran els ciutadans votant, i aquests ciutadans i les institucions defensant la voluntat democràtica expressada.- El Govern farà tot el que estigui al seu abast, i nosaltres confiem que sigui suficient, per complir amb el mandat que els ciutadans ens donen. Aquest és el nostre compromís, en el cas d'alguns de nosaltres des de tota la vida.- Hi ha la possibilitat de donar la màxima cobertura a aquest procés i la majoria de la gent que ens observa és perfectament conscient que la màxima cobertura vol dir que fem tot el que podem en unes circumstàncies que no sempre decidim nosaltres.

- Les missions d'observació tenen com a missió l'observació, no la validació, però segur que hi ha camins que contribueixen a validar els resultats i, per tant, són camins que tots mirarem amb bona voluntat.- El nostre objectiu és que els ciutadans puguin votar i, si hi ha impediments físics, aquest també és un argument molt clar de cara a la ciutadania de Catalunya i de la comunitat internacional. Insisteixo: nosaltres som responsables del que nosaltres fem, no del que altres decideixen i fan. Hem de mirar de superar aquestes dificultats i saber explicar quina és l'actitud de cadascú de nosaltres. Volem construir un nou estat perquè estem convençuts que serà un estat més just, eficient, modern i millor, en definitva, que l'espanyol, i aquest tipus d'escenes contribueixen a deixar les coses clares en aquest sentit.¡- Amb dificultats com les que vivim en aquest moment, amb traves i obstacles que ens posa el govern espanyol, però també amb la fortalesa d'una societat que s'haurà expressat i que, malgrat les dificultats, haurà trobat maneres de fer sentir la seva veu. I a mesura que superem els obstacles que ens posen, ens fem una mica més forts cada dia.

- És evident que això ho considera tothom. Fa tot el possible per bloquejar-lo, prohibint lleis, intervenint les disponibilitats financeres i els comptes... I intenten intervenir-nos no perquè ho fem malament, sinó perquè ho fem massa bé. El Govern ha estat capaç de fer coses que tothom deia que eren impossibles, com quadrar la tresoreria, controlar el dèficit, pagar amb temps i forma reduint els terminis en una tercera part, garantir el pagament de tots els serveis a les entitats del tercer sector i els deutes amb els ajuntaments... Tenim una economia que creix tres cops més que el dèficit i per això ens intervenen. I ho fa l'únic estat d'Europa amb un expedient obert per excés de dèficit i amb un dèficit que supera de molt el seu creixement econòmic. Allò que els molesta és que les coses es facin bé.- Ara tenim el repte d'un referèndum i que el Govern aplicarà les mesures més adequades per defensar els interessos del país i, per tant, per dotar-lo de les millors eines. I per fer-ho, construint les majories més àmplies en defensa dels drets fonamentals.- No renunciarem a cap instrument democràtic per defensar la democràcia, i això ho hauria de subscriure qualsevol demòcrata del món. En tot cas, ara tenim un instrument democràtic molt important que és l'exercici del dret a vot i hem de fer tot el possible per fer-lo realitat. I que tot allò que fem tingui l'aval del vot de la ciutadania. Cal constatar que, en les darreres setmanes, una majoria social d'aquest país que, sense estar necessàriament a favor de la independència o fins i tot del referèndum, comparteix el rebuig contra la repressió. I hem de preservar aquestes majories per a objectius comuns.- És el moment de defensar la democràcia, amb tots els instruments democràtics que tenim al nostre abast, sempre tenint clar que aquests instruments són eficients si són compartits per àmplies majories.- Sempre és millor estar tranquils que nerviosos. En tot cas, el que ens convé és que siguem capaços de mantenir-nos serens i ferms, i de ser persistents. I aplicar aquella màxima llatina de "suaviter in modo, fortiter in re", hem de ser ferms en la defensa dels drets i els interessos dels ciutadans i de la manera més educada i suau possible, ja que això enforteix els continguts. Serens, ferms i conscients que la persistència és sempre un gran aliat. Malauradament, hi ha coses que no sempre es podrien resoldre tan ràpid com voldríem -el cas de la repressió n'és una evidència-, però en la persistència trobem el camí cap a la defensa de la voluntat dels ciutadans. I aquells que hem persistit en unes circumstàncies en què no érem majoritaris, potser hi estem més entrenats, però ens convé a tots excel·lir en la persistència.- Nosaltres som responsables d'atorgar el màxim d'empara legal i de tot tipus a tothom. Ara, també és evident que no estem sols en el món i, per sort o per desgràcia, ens acompanya molta gent honesta i honrada, però també n'hi ha de deshonesta, corrupta, que s'embolcalla amb la bandera per dissimular els seus casos de corrupció. I això ho veiem cada dia en molts àmbits de l'Estat. Per això, ens agrada adreçar-nos al conjunt de la ciutadania espanyola i recordar-los que el referèndum i el triomf de la democràcia a Catalunya és una oportunitat per a tothom, també a Espanya. Aquest tipus de reflexió i el de l'honestedat que ens caracteritza són arguments de caràcter inclusiu que ens ajuda a construir aquestes majories imprescindibles per defensar entre tots els drets de cadascú.

- La garantia de tot plegat és la ciutadania, el seu vot i la democràcia. Per això fem tot el que fem. La garantia està en la força democràtica de tothom.- Estem aquí perquè els ciutadans decideixin sobre el seu futur, aquest és el nostre compromís. Jo sóc republicà de tota la vida i, en aquest sentit, estic centrat en fer la feina de la millor manera possible i respectaré el que decideixi la ciutadania. En tot cas, no vull deixar de dir que la meva funció en política, comparada amb el país, la societat, els ciutadans i la seva voluntat és irrellevant. Que ningú es preocupi per si hi sóc o no, des d'un punt de vista polític. Per tant, em dona molta tranquil·litat d'esperit saber que hi haurà un dia en què jo no estaré dedicat a la política i aquest país afortunadament tindrà gent més preparada i simpàtic que jo per assumir responsabilitats.- Les deliberacions del consell executiu són secretes. Jo opino de les meves sensacions i és que no deixarem de complir el mandat dels ciutadans, que és defensar la democràcia i fer el bé. I si a algú no li agrada i ens ho vol posar difícil, ell sabrà. És molt més rellevant el benestar de la gent que les consideracions personals. L'únic que volem és saber que estem actuant bé i si la gent així ho percep ja estem tranquils. Preferim sentir-nos estimats, és clar, i esperem que molta gent ens ajudi.- És irrellevant que ho temi o que no i que passi o que no. El país i la gent són molt més importants que tot això. L'objectiu és la democràcia i el referèndum i tot en comparació a això és irrellevant, jo també. Només he de ser rellevant per la meva família, i afortunadament per ells ho sóc. Concentrem-nos en el que pertoca i no en especular sobre escenaris. A mi el que m'agradaria és que la gent sigui conscient dels seus drets i els exerceixi sense problemes. La resta és el de menys. Els camins s'obren quan fem el que toca. Tots estem compromesos i els nostres entorns ho saben.- El que contemplem és el el compromís que tenim d'ajudar aquest país tant com sigui possible. I l'ajudarem en totes les circumstàncies, al país i a la seva gent. Ho hem fet quan érem pocs, molts i més que molts, no tenim res millor a fer.- Totalment intervingudes...? Nosaltres hem pagat les nòmines de tots els treballadors públics d'aquest país més d'hora del que s'ha pagat mai. És una demostració més de la nostra eficàcia. Vam arribar a un acord amb les entitats financeres, que es van oferir a pagar el dia 25, de tant que confien amb la feina que hem fet, i nosaltres vam decidir avançar quatre dies més i vam pagar el dia 21. És una demostració de la nostra força i de la nostra capacitat. Hem de confiar que aquest Govern, que ha fet tantes coses tan ben fetes, seguirà fent-les així. Ens hem guanyat la confiança.- No ha canviat res i tota la informació és pública i se sap dia a dia, qualsevol ho pot consultar. La nostra posició és clara.- El que intentem és garantir que els ciutadans tinguin el millor servei possible i, per tant, confiem que les entitats financeres també són responsables de les seves decisions i que fins ara ho han sigut i ho seguiran sent, i els ajudarem a que sigui així.- Jo no valoro el que diuen els altres, ni interpreto ningú. Ara bé, la nostra feina és construir les majoria més àmplies possibles. I en aquest cas, qualsevol aportació en aquesta línia ens sembla positiva. I precisament si algun mèrit té construir majories àmplies és que representem espais en les seves diversitats. Si fóssim tots iguals i penséssim el mateix, no tindria cap mèrit treballar junts. Per tant, celebrem que hi hagi altres demòcrates i que defensin la democràcia, vinguin d'on vinguin. Som un projecte inclusiu i aglutinador, i la prova d'això és que som un partit que recull a gent que procedeix d'àmbits polítics molt diferents i dona l'oportunitat de tenir representació política a comunitats que han arribat fa poc temps.- En primer lloc, serenitat, perquè és evident que ens volen provocar perquè res molesta tant com la nostra serenitat i fermesa. La nostra fortalesa és que som molts, que som majoria i cada cop hem de tenir majories més àmplies. I això passa pel respecte a la diversitat. Tinguem confiança en la capacitat de construir un país millor. Som representants de la diversitat del país i allò que hem fet i farem és el millor dels avals per reclamar aquesta confiança. Hi ha moltes coses que les fem bé i seguirà sent així, i no pas per culpa meva.

