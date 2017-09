Hisenda bloqueja els comptes de la Coordinadora de Colles Castelleres

Castellers i estelades al passeig de Gràcia Foto: Martí Urgell

Denunciem el bloqueig dels nostres comptes bancaris per ordre del ministeri d'Hisenda https://t.co/oRn3zDmF7r #castellers — cccc (@coordinadoraccc) September 26, 2017

El Ministeri d'Hisenda ha bloquejat els comptes bancaris de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC). Així ho ha denunciat l'entitat, que aplega les colles castelleres catalanes, en un comunicat . La mesura d'Hisenda forma part de les accions dutes a terme pel govern espanyol per tal d'impedir la celebració del referèndum d'aquest diumenge. En el comunicat, la CCCC explica que té els comptes bloquejats des del passat dia 20, fet que a la pràctica suposa "que qualsevol pagament que vulgui efectuar ha de ser supervisat i aprovat pel ministeri". "Aquest bloqueig s'ha produït sense cap mena d'explicació per part d'Hisenda", denuncien.L'acció de l'Estat és "injustificable" perquè, tal com explica la CCCC, es tracta d'una entitat privada sense anim de lucre ni cap relació amb la Generalitat. La CCCC ha demanat explicacions a les entitats bancàries i al ministeri, i finalment ha comprovat que el NIF de l'entitat és a la llista d'entitats afectades per l'acord CDGAE, però atribuït al Museu Casteller de Catalunya, del qual forma part la CCCC. Constatat aquest fet, l'entitat ha demanat al ministeri "que s'aixequi el bloqueig dels comptes".De la mateixa manera, ha denunciat l'acció repressiva de l'estat espanyol per frenar el referèndum i ha mostrat el seu "rebuig radical a la mesura d'intervenir els comptes de la Generalitat i dels organismes que hi estan vinculats".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)