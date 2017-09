Les seqüel·les de l'1-O obliguen el govern espanyol a prorrogar els pressupostos

La impossibilitat d'aprovar els pressupostos arran de les conseqüències polítiques del referèndum de l'1 d'octubre obliguen el govern espanyol a prorrogar els comptes d'enguany. Segons ha admès el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, l'executiu de l'Estat "no té els suports necessaris" per tirar-los endavant. Els anteriors pressupostos es van aprovar amb el suport del PNB , que ara no es defineix a l'espera de veure com es resol la recta final cap al referèndum.Estava previst que els comptes per al 2018 es presentessin aquest divendres després del consell de ministres, però la crisi política oberta a l'Estat pel cas català obliga a ajornar-los. Mariano Rajoy no assistirà a la cimera prevista a Tallin (Estònia) de finals d'aquesta setmana també a causa de l'1-O.

