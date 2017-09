El WhatsApp que t'informa d'on votar l'1-O

Aplicació de WhatsApp

No volien sopa! doncs ara en tenen dues tasses. pic.twitter.com/r95ZLMWQk9 — Oriol Ferràndez Grau (@oriolfg) 26 de setembre de 2017

Un número de telèfon amb WhatsApp per a aquells que tinguin dificultats per conèixer el col·legi electoral on hauran d'anar a votar en el referèndum d'aquest diumenge. Tal com han informat diversos usuaris de Twitter i impulsat per un particular, el número és el 667706024.Es tracta d'un bot que, un cop saludat, si li demanes, et donarà la informació necessària per poder votar: col·legi i mesa electoral.Oriol Ferràndez, un dels seus promotors i un dels catorze citats aquest dilluns a declarar per haver fet miralls de la web del referèndum , ha explicat a través de Twitter que, gràcies a aquest servei, no cal anar a cap web per tenir aquestes dades.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)