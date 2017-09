JP Morgan desaconsella invertir en deute espanyol per la situació a Catalunya

JP Morgan. Foto: Europa Press

Analistes del banc nord-americà JP Morgan han enviat un informe a inversors institucionals en el qual desaconsellen comprar deute espanyol a curt termini per la situació política a Catalunya. "L'equip de JP Morgan recomana retallar posicions del deute a 10 anys d'Espanya i apostar per les referències de Portugal i Alemanya", explica el text, al qual ha tingut accés l'agència Bloomberg i el contingut del qual ha estat confirmat per fonts del banc a l'ACN. Tot i que assegura que no hi ha un "risc sistèmic", l'entitat bancària nord-americana més gran dels Estats Units considera que els inversors estan tenint una actitud massa "complaent" davant la "crisi constitucional" que es viu a Espanya.L'informe porta el títol Tàcticament a la baixa i parla del moment polític que viu Catalunya. Els analistes no descarten que hi acabi havent una declaració unilateral d'independència, que consideren que portaria a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la suspensió de l'autonomia. El banc va proposar diumenge "més autonomia per a Catalunya" i "potser una revisió total de la Constitució" com dues ofertes que podrien ajudar a "reobrir el difícil canal de comunicació" entre l'Estat i el govern autonòmic, després de l'1 d'octubre . "Des de la nostra perspectiva, amb més concessions des de Madrid, Catalunya s'acostaria a l'estatus d'un estat semi independent en una federació, de manera que hauria poc a guanyar amb un projecte de secessió més enllà de les senyes simbòliques de la bandera i la ciutadania" , assenyalaven en un comunicat.La firma qualifica la situació actual com un escenari de "molta incertesa", tot i que creu que "la implementació del referèndum està molt en dubte per raons logístiques". "En tot cas es podria produir d'una manera moderada, amb una participació limitada per la policia", subratlla. En la nota, signada pel director executiu de JP Morgan, Marc Protopapa, valorava la iniciativa del govern espanyol d'iniciar un "ampli diàleg" sobre el mecanisme de finançament autonòmic a canvi de la desconvocatòria del referèndum i creu que "una treva" acceptada pel govern autonòmic "òbviament ajudaria a tornar a la normalitat". "És una oferta que es basa en el reconeixement que la recuperació espanyola i la seva millor situació fiscal permet contemplar un marge de condicions", assenyala.Aquesta treva, segons indica, hauria d'anar acompanyada d'una restauració de l'autonomia fiscal de la Generalitat de Catalunya i de la retirada dels càrrecs imposats als membres del Govern detinguts per participar en l'organització de la consulta com "gest de bona voluntat" de l'executiu central. A partir d'aquí, segons creu, es podria iniciar un procés de negociació per estudiar una reforma de l'estructura de l'Estat i el poder de les regions que permetés a Catalunya seguir formant part d'Espanya, encara que adverteix que, si es porta a terme, "seria un procés llarg i les propostes no arribarien abans de mitjans de 2018, a més d'un posterior referèndum necessari per aprovar un canvi en la Constitució".

