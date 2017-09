Puigdemont garanteix que el referèndum «ja no l'atura ningú» i apel·la als drets humans

Puigdemont assegura que les generacions més joves "ja no accepten" que l'Estat obligui els ciutadans a perdre "llibertats fonamentals

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, es dirigeix al públic de L'Hospitalet de Llobregat Foto: PDECat

Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei i diputat, recorda al fiscal que qui decideix obrir les escoles fora de l'horari escolar no és ell, sinó el batlle

Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei i diputat de Junts pel Sí Foto: PDECat

"Potser no us ho sembla, però demà només quedaran tres dies de campanya electoral", ha assenyalat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en l'arrencada del míting del PDECat a L'Hospitalet de Llobregat. "Això no ho para ningú", ha exclamat Puigdemont davant la "nova majoria, molt més àmplia i sòlida" a l'entorn de la idea que "millor sap unir les societats diverses com la catalana", que és "la democràcia". "Ens hem sentit empesos a defensar la democràcia, perquè l'hem vist amenaçada i retallada, perquè la veiem en perill" ha assegurat el dirigent nacionalista. "Això ja no ho atura ningú", ha apuntat, perquè el dret a decidir està emmarcat en els drets humans.Puigdemont s'ha referit a les concentracions dels últims dies, a les cassolades que espontàniament es generen cada vespre a les deu de la nit, i la defensa "íntima" d'aquells que aniran a votar l'1-O. "Són gent que ha entès que quedar-se a casa dona l'oportunitat als qui ens estan retallant la democràcia", ha indicat el dirigent nacionalista, que veu una "nova majoria" molt transversal que "no permetrà" la retallada de drets derivada de la repressió de l'1-O."Tot això s'ha fet de manera cívica, pacífica i amb un punt d'ironia i imaginació festiva", ha apuntat el president de la Generalitat, que ha negat l'existència d'una Catalunya "en forma de batalla campal". "No podem oblidar, això sí, que hem vist coses que no es veien des de l'època de Franco. No és cap exageració", ha indicat Puigdemont, que ha trobat "inexplicables" les mesures que el govern espanyol està promovent per aturar el referèndum previst per diumenge. El president ha aprofitat per preguntar-se si l'Estat està complint les lleis europees. "Les generacions més joves ja no accepten això", ha assenyalat el dirigent nacionalista durant el míting del PDECat."Fa temps que vam aprendre que hi ha coses que no ens deixarem fer mai més", ha assegurat Puigdemont, que veu "la llibertat i la democràcia grapejades" per una formació, el PP, que està als "antípodes" de la tradició. "Els hem de dir que no oblidarem mai, passi el que passi el dia 1, el que ha passat aquests dies. Això que han fet no ho oblidarem mai, ni ens silencis còmplices, ni la col·laboració necessària perquè el PP hagi perpetrat aquesta agressió tan severa", ha recalcat el dirigent nacionalista. "No oblidarem cap de les retallades que han fet en vides particulars", ha insistit.Segons Puigdemont, hi ha una cosa que l'Estat no tindrà mai, que és "la gent". Tampoc tindrà, ha indicat, la "raó democràtica". "No he sentit arguments. En lloc d'això, han fet amenaces. Estan retallant la democràcia. Quan algú fa això, voleu dir que té gaire arguments per posar sobre la taula? Per això s'avergonyeixen, per això no volen un debat d'idees", ha destacat, al mateix temps que denunciava al cost de 300.000 euros diaris dels vaixells desplegats al Port de Barcelona.La consellera de Governació, Meritxell Borràs, s'ha confessat "emocionada" per l'acte de campanya "en uns dies en què ens volen posar les coses difícils ". "L'Estat està obsessionat a fer que no ens expressem lliurement. Ens han dit que les urnes són un perill, que no ens podem reunir, i fan servir la força per prohibir una cosa elemental, que és votar i decidir lliurement", ha asseverat Borràs, exregidora del PDECat a L'Hospitalet de Llobregat. La consellera ha insistit en posar de manifest el nivell "baix" de qualitat democràtica a l'Estat, i ha indicat que s'estan inventant "episodis de violència"."Hi ha ciutadans que pensen, no abduïts, i que volen decidir el futur. Ens diuen que els mestres adoctrinen nens, i el pitjor és que s'ho creuen", ha assegurat la titular de Governació, que considera que l'Estat fa un ús "partidista" de les institucions espanyoles. El Tribunal Constitucional i la Fiscalia en són exemples, ha apuntat, per haver posat en el punt de mira ciutadans, alcaldes , consellers i membres de la mesa del Parlament, així com també la premsa i les impremtes. "A dia d'avui, fer un referèndum no és un delicte en el codi penal", ha destacat la dirigent governamental, que ha descartar fer "passos enrere" per evitar tornar a temps "en blanc i negre". Borràs ha recordat el seu pare, Jacint Borràs, que va morir el 12 de setembre Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei i diputat de Junts pel Sí, ha assegurat que el PDECat ha d'estar "orgullós" de la feina feta en el procés. "Ja hem guanyat, i ja som independents. Ho estem demostrant cada dia davant del PP, perquè no els fem cas. El Parlament ja ha aprovat la llei del referèndum, el Govern l'ha convocat i nosaltres, ara, estem fent un acte teòricament il·legal", ha insistit Casals, que s'ha referit a la decisió de precintar les escoles per l'1-O . "Estaran obertes", ha indicat, perquè qui decideix sobre elles fora de l'horari escolar no és un fiscal, sinó l'alcalde. "Omplirem els carrers i omplirem les urnes. El Parlament sabrà llegir tot el que passi", ha insistit.Segons Casals, Espanya ha esdevingut un estat autoritari, i ha volgut enviar un missatge a la policia estatal i a la Guàrdia Civil. "Que expliquin la veritat, que expliquin el que vegin l'1-O. Veuran milers de persones posant paperetes dins les urnes. Ells tenen les seves obligacions com a servidors públics: que no siguin còmplices de la vulneració de drets dels ciutadans. Tothom té límits, ells també", ha insistit. "No patiu que al final el Piolín serà lliure", ha ironitzat l'alcalde de Molins de Rei entre crits de "votarem"."Vam començar parlant de la independència, però això va de democràcia", ha apuntat Jordi Monrós, cap de files del PDECat a L'Hospitalet de Llobregat i un dels homes forts de la formació a nivell metropolità. Monrós ha apuntat que la intenció inicial era fer l'acte al recinte de La Farga de L'Hospitalet, però davant la negativa municipal s'ha hagut de desplaçar al Casino del Centre. El líder municipal del PDECat ha apuntat que va demanar a l'alcaldessa de la localitat, Núria Marín, que es pogués votar amb normalitat l'1-O, però que la dirigent socialista no s'hi ha avingut. "Diumenge decidirem i votarem", ha ressaltat el dirigent nacionalista.

