Dimiteix el president d'Aena, José Manuel Vargas

El president i conseller delegat d'Aena, José Manuel Vargas, ha presentat aquest dimarts la seva dimissió, tal com ha informat la pròpia empresa a través d'un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La renúncia al càrrec que ostentava des del 2012 ha estat acceptada pel consell d'administració de la companyia i es farà efectiva el proper 15 d'octubre. Vargas també sortirà del consell d'administració. D'altra banda, també ha dimitit com a membre del consell d'administració Simón Barceló.En els darrers anys, Aena ha viscut importants conflictes, com el caos de Vueling de l'estiu passat , la vaga de neteja al Prat , les contínues aturades dels controladors francesos i aquest agost les aturades dels vigilants dels controls de seguretat d'Eulen . Els problemes, però, no es van traduir en mals resultats econòmics. Aena va guanyar l'any passat 1.164 milions d'euros, un 39,7% més que l'any anterior, empesa pels rècords de passatgers, entre els quals hi ha els rècords de l'aeroport del Prat La gestora aeroportuària està participada en un 51% per l'Estat, a través de la matriu ENAIRE, i en el 49% restant per accionistes privats: el principal és el fons britànic TCI (11,3%), seguit pel banc HSBC (5,2%), que també és britànic. A més de gestionar els aeroports espanyols, Aena controla el 51% del London Luton, el cinquè més gran del Regne Unit, i té presència en dotze de Mèxic, dos de Colòmbia i un de Jamaica. Al seu web, es presenta com "el primer operador aeroportuari del món", amb 244,8 milions de passatgers entre els aeroports d'Espanya i el Luton.

