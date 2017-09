Santamaría acusa Forcadell de trencar la separació de poders per manifestar-se al TSJC

Soraya Sáenz de Santamaría en una imatge d'arxiu Foto: ACN

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusat aquest dimarts la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de trencar la separació de poders en manifestar-se la setmana passada davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per reclamar l'alliberament dels detinguts pel referèndum. En sessió de control al Senat, Sáenz de Santamaría ha assenyalat que les lleis "es compleixen totes", i ha indicat que qualsevol diàleg ha de passar per la Constitució. I, dins d'aquest marc, el dret a l'autodeterminació "no hi cap". Com tampoc passa, ha ressaltat la dirigent del PP, en països com Alemanya o Itàlia.En aquests termes s'ha expressat en resposta al senador Jokin Bildarratz, del PNB, que li ha demanat "un gest en positiu" per resoldre la crisi política oberta entre Catalunya i Espanya amb el referèndum de l'1 d'octubre en la recta final. "El que necessita la ciutadania és una negociació i un acord, que hauria de ser refrendat amb la seva opinió", ha apuntat el senador del PNB, partit que té un acord d'estabilitat amb el PP i que li va permetre tirar endavant els primers pressupostos generals de la legislatura "El problema de la Generalitat és què demana i com ho imposa", ha apuntat Sáenz de Santamaría, màxima representant de l'executiu al Senat tenint en compte que el president Mariano Rajoy és a Washington per reunir-se amb Donald Trump . La vicepresidenta també ha posat de manifest que, segons ella, en el tràmit parlamentari de la desconnexió es van "vulnerar" els drets de l'oposició, i ha retret al senador del PNB que no es queixés quan es produïen aquestes situacions.Interpel·lada després per Ramón Espinar, senador de Podem, Sáenz de Santamaría ha acusat el partit lila de posar "veu" a l'independentisme. Ha aprofitat per acusar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de deixar l'ajuntament en mans de la Generalitat pel fet d'haver arribat a un acord amb Carles Puigdemont pels locals de votació

