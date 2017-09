Versembrant: despertar la consciència critica dels joves a través del rap

El rap pot ser entès com una eina capaç de despertar motivacions personals, i així ho ha entès Pau Llonch, vinculat a diferents moviments populars des de Sabadell. Llonch ha trobat en la rima i la producció musical un mecanisme d’expressió personal que en determinats alumnes no s’obté a través de la base acadèmica habitual, i des de fa un any impulsa tallers que permeten trobar aquest camí. Ara, juntament amb tres persones més, han creat Versembrant , definida com escola popular itinerant que va als centres educatius que així ho demanen.“Va ser un experiment tan ben parit que vaig veure que no arribava a totes les demandes que hi ha al territori”, explica Llonch, que durant el curs passat va anar a zones tan diferents com un centre públic amb barracons del Garraf o a un centre concertat de Barcelona. La filosofia parteix de la idea d’acompanyar a través de l’escriptura, la poesia i la música, amb la introducció de reflexions crítiques a les aules, així com potenciar un procés pràctic i creatiu per a la transformació de les persones.Així, la integració de la filosofia es fa en assignatures dispars, com història, català o castellà, obrint el meló amb un tema que s’analitza des d’un punt de vista crític. “A partir d’aquí, es posa sobre la taula les habilitats sobre escriptura, mètrica, fonètica, altres recursos d’escriptura i literaris, per després donar pas a l’escriptura per part dels alumnes i finalment una demostració a l’aula, que si es treballa fins i tot pot donar pas a un videoclip”, explica Llonch, com el que es mostra a continuació:El gruix d’activitats es duen a terme en instituts de secundària, sobretot a ESO, però també en alguns cursos de Batxillerat. “La reflexió que treballem és més sobre l’auge de l’extrema dreta, que té a veure amb rumors de caràcter xenòfob, racista, es treballa sempre sobre material sensible”, explica Llonch.Tot plegat ha agafat pes, i Llonch s’ha aliat amb tres persones més que els permeten cobrir bé el territori. D’aquesta manera, Llonch s’encarrega dels àmbits de Barcelona i Girona; Bittah de Barcelona; Fetitxe de Reus, Tarragona i Lleida; i Vazili, que s'ocupa de l’àmbit de produccions musicals. Per aquest curs, l'efecte crida de l'any passat ja els ha omplert part de l'agenda en localitats com Hostalric, Sabadell, Blanes o Barcelona, entre altres.

