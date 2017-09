La família del jove mort per peritonitis a Manresa denunciarà l'hospital per negligència mèdica

La família del jove, de 20 anys i veí de Sant Salvador de Guardiola, mort aquest dilluns per culpa d'una peritonitis derivada d'una apendicitis ha assegurat a l'ACN que presentarà una querella contra l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa perquè consideren que hi ha hagut negligència mèdica. De fet, segons ha assegurat una portaveu de la família, Eba Álvarez, el mateix centre ha reconegut haver comès un error.Segons ha relatat, el jove va acudir a urgències fins a quatre vegades –dues al CAP de Sant Salvador de Guardiola i dues més a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa- i, en tots els casos, el van enviar a casa i li van diagnosticar restrenyiment. Álvarez lamenta que tot això s'hauria pogut evitar si li haguessin fet les proves adequades. La cerimònia de comiat del jove tindrà lloc dimecres, a les onze del matí, a l'església de Sant Salvador de Guardiola.El jove mort per peritonitis va acudir per primer cop al CAP de Sant Salvador de Guardiola el 3 de setembre, però en aquest cas el metge li va diagnosticar gastroenteritis. Uns dies més tard, va acudir a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on li van diagnosticar restrenyiment. Va tornar a l'hospital dies més tard, però el diagnòstic va continuar sent el mateix i, per últim, el passat 19 de setembre va tornar a acudir al CAP de Sant Salvador de Guardiola on li van continuar dient que patia restrenyiment.Segons ha relatat a l'ACN la portaveu de la família, Eba Álvarez, l'endemà, 20 de setembre, "quan es va despertar, ja no es podia aixecar, no hi veia bé i es va desplomar". La família va trucar al 112 i el SEM va enviar dues ambulàncies. El jove va ingressar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa en estat crític i amb una peritonitis avançada. Només cinc dies més tard, va morir.La família lamenta que cap metge fes les proves adequades i asseguren que amb un TAC s'hauria pogut detectar l'apendicitis. Per aquest motiu, preveuen denunciar l'hospital per negligència mèdica, ja que, de fet, segons ha assegurat Álvarez, el mateix hospital ha reconegut a la família haver comès un error en el diagnòstic.El cas recorda al del jove igualadí Gabriel Pérez, de 24 anys, que va morir l'estiu de l'any passat per peritonitis –derivat d'una apendicitis- després d'haver acudit fins a tres cops a Urgències de l'Hospital d'Igualada amb forts dolors abdominals. En aquell cas, el Departament de Salut va obrir un expedient al centre que va acabar amb una multa. La família del jove va posar una denuncia penal contra l'hospital i està previst que els metges implicats vagin a declarar als jutjats la setmana vinent. La família del jove bagenc mort lamenta com, tenint en compte el cas d'Igualada, no s'ha anat amb més cautela i atenció.

