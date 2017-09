Un veí de Terrassa recull xavalla per menysprear el TC: «No val ni cinc cèntims»

L'urna d'en Pep Rovira. Foto: Sergi Ambudio

En Pep Rovira, de Terrassa, "rebel" i "guerrer patriòtic", protagonitza aquest dimarts una sonada protesta com a mostra de menyspreu al Tribunal Constitucional i al Tribunal de Cuentas espanyols. A les portes del Banco de España de la plaça de Catalunya de Barcelona, aquest funcionari municipal de 52 anys pretén omplir una urna amb monedes d'un i dos cèntims per dur-les personalment a Madrid.Rovira, que forma part de l'ANC, ja va protagonitzar fa uns dies una particular protesta quan va passar una nit sencera davant de l'Ajuntament de Terrassa per demanar les claus dels edificis municipals que normalment són utilitzats com a col·legis electoral. La seva protesta venia motivada per la decisió de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, de no cedir aquests espais per al referèndum.Les protestes d'en Pep Rovira van acompanyades d'una urna que es va fer servir en la consulta del 9-N i que ara està decorada amb diferents motius, com una estelada, l'estàtua de la Llibertat o la frase "I want to be free". També està signada per desenes de diputats, alcaldes i membres del Govern favorables a la independència de Catalunya.La modificació més recent de l'urna afegeix: "El Tribunal Constitucional i el Tribunal de Cuentas no valen ni 5 cèntims". Per això, el seu propietari busca la xavalla de menys valor per menysprear aquestes institucions

