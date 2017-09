17:01 Els «misteris» de la samarreta de la senyera del Lleida Esportiu. El club assegura que no va rebre cap notificació de la Federació i que va avisar l'equip rival de la voluntat de canviar l'equipació. Informa Àlvar Llobet.

16:57 Sáenz de Santamaría acusa Forcadell de trencar la separació de poders per manifestar-se al TSJC. La vicepresidenta del govern espanyol insisteix que a Espanya "no hi cap el dret a l'autodeterminació".

16:51 El Consell Comarcal del Bages rebutja l'"estat de setge" que viuen les institucions catalanes. El plenari aprova una moció en defensa de les institucions catalanes i en contra dels atacs a les llibertats individuals i col·lectives per part del govern espanyol.



16:54 Els Mossos es personen a dependències de l'Ajuntament de Sitges per demanar informació de l’1-O. Els agents s'han presentat a punts habituals de votació com són l'edifici Miramar i l'oficina de Turisme de l'Oasis.

16:49 ​L’Institut Sant Quirze nega cap acord amb Ciutadans per evitar la publicitat del referèndum. El centre atribueix la presència d’estelades i pintades a l’hora del pati a un fet "puntual" i demana que "no es polititzi" l’ensenyament.



16:38 Pancartes de ''Democràcia'' al Senat

FOTOS ERC i PDECat exhibeixen pancartes de «Democràcia» al Senat. L'acció s'ha fet a l'inici de la sessió de control al govern espanyol entre els xiulets i les protestes d'altres grups.

16:20 Un veí de Terrassa recull xavalla per menysprear el TC: «No val ni cinc cèntims». En Pep Rovira vol omplir una urna de monedes d'un i dos cèntims i dur-les a Madrid.



16:06 La Guàrdia Civil cola una referència al Marca a les pàgines que tanca. El codi font de la pàgina que es mostra als webs intervinguts inclou unes línies amb una redirecció al web del diari esportiu.

15:36 El Consell Fiscal mostra el seu suport als fiscals de Catalunya "en defensa de la legalitat i de l'estat de dret". Han emès un breu comunicat davant dels "greus esdeveniments que s'estan produint" a Catalunya.

15:34 ​Conesa trasllada a vuit defensors dels drets humans la preocupació per la coerció de l'Estat; per Jordi Bes.



15:20 Compareix a la Verneda un altre informàtic investigat per haver copiat el codi de la web del referèndum. S'ha acollit al dret a no declarar davant la policia.



15:20 TV3 deixa d'emetre el magazín matinal "A tota pantalla", que presenta Núria Roca, degut a "l'excepcionalitat informativa del moment", vinculada al referèndum. La previsió és que torni a la pantalla el 3 d'octubre.

15:19 Els Mossos identifiquen el responsable d'un dels col·legis electorals de l'1-O a Terrassa. Diversos agents s'han personat a l'Institut Les Aimerigues i han sol·licitat reunir-se amb la direcció; informa Sergi Ambudio.

14:53 Turull suggereix a l'Estat fer servir els vaixells del «Piolín» per acollir refugiats. El conseller de la Presidència assegura que Catalunya només ha rebut 221 nouvinguts en dos anys i en culpa la gestió del govern espanyol.

14:48 Manifest dels treballadors de la Diputació de Girona a favor del referèndum de l'1-O. Demà en faran una lectura i repartiran el manifest que han signat 150 persones.

14:44 La Fiscalia ordenarà als Mossos controlar divendres els col·legis electorals. Agents de la policia catalana ja han començat avui a recollir informació sobre els responsables de les seus del referèndum.

14:32 El PDECat diu al Congrés que la declaració unilateral d'independència està "absolutament descartada".

14:31 Ribó diu que el fiscal "s'extralimita" en investigar causes ja judicialitzades i designar un coordinador policial. El Síndic de Greuges veu "desproporcionat" tancar webs, citar a declarar alcaldes o perseguir penalment algú per organitzar un referèndum quan no és delicte.

14:19 La fiscalia de Tarragona ja ha obert una trentena de diligències d'investigació per l’1-O. Fins ara només s'han citat sis alcaldes del territori a declarar, però se'n citaran més en els pròxims dies.

14:05 Els diputats d'ERC i PDECat no aniran al ple del Congrés aquesta tarda. Les formacions sí que interpel·laran dimecres el govern espanyol sobre Catalunya.

14:13 La Comissió Europea justifica el tancament de webs perquè és «dins de la legalitat». Periodistes internacionals pregunten a la roda de premsa de la CE si no ho considera un ’“atac a la llibertat d’expressió” i comparen la situació de l’Estat amb Turquia. La Guàrdia Civil tancarà aquest dimarts 85 webs més, fins a un total de 144.

13:57 Ofensiva legal del Govern per aturar la invasió de competències de l'Estat; informa Oriol March. L'executiu presenta un requeriment d'incompetència al govern espanyol per l'ordre als Mossos d'obeir les directrius d'un coronel de la Guàrdia Civil.

13:54 La UdL dona suport al referèndum. El claustre de la universitat ha avalat el manifest amb 79 vots a favor i 23 en contra.

13:15 Advocats sobiranistes convoquen una manifestació dimecres al TSJC. Volen denunciar l'actuació repressiva de l'Estat contra l'1-O i la conculcació de drets fonamentals.

12:52 Felipe González, expresident del govern espanyol, assegura que la situació a Catalunya és el que més l'ha preocupat "en els últims 40 anys".

12:43 El PSOE avisa Podem i els "comuns" que poden ser "coartada" d'una DUI si participen a l'1-O. Pedro Sánchez demana "prudència i mesura" al govern espanyol i al fiscal general de l'Estat.

12:20 Entitats i sindicats creen la Taula per la Democràcia per respondre l'ofensiva de l'Estat. En el grup impulsor hi apareixen l'ANC, Òmnium Cultural, CCOO, l'UGT i Lafede.cat, que treballen un manifest que es presentarà demà a Barcelona.

12:12 EN DIRECTE Unes 300 persones acompanyen a l'alcalde de Sant Celoni que declara ara als jutjats de Granollers https://t.co/TmeGJjsBHH pic.twitter.com/Hmrf9CIGId — NacióDigital (@naciodigital) 26 de setembre de 2017

11:44 Baltasar Garzón desmunta l'estratègia judicial de l'Estat: «On vas, Maza?». El magistrat assegura que l'Audiència Nacional no és competent per instruir ni jutjar el delicte de sedició.

11:43 Miquel Buch, president de l'ACM, surt de declarar acompanyat de «Piolín». El dibuix animat esdevé cada cop més el símbol de la lluita pel referèndum.

11:38 La Fiscalia torna a convocar tots els cossos policials aquest dimecres. La reunió es produirà després que Trapero demanés a Romero de Tejada que reconsiderés la seva decisió d'atribuir la coordinació a un coronel de la Guàrdia Civil.

11:33 Vetlla amb tractors per defensar els col·legis i les urnes del referèndum; informa Àlvar Llobet. L'Assemblea Pagesa convida a aparcar tots els tractors del país a les proximitats dels col·legis electorals l'1-O.

11:26 El col·lectiu Xnet publica una guia d'eines digitals per protegir la privacitat a mòbils i ordinadors. El projecte de defensa dels drets a internet ha recopilat, en un breu manual, instruccions bàsiques per mantenir comunicacions segures.

11:24 Rajoy busca avui l'aval de "l'amic americà" per reprimir l'1-O, per Pep Martí. El president espanyol serà rebut per Donald Trump a la Casa Blanca, després de mesos de distància entre les dues diplomàcies.

11:05 La Guàrdia Civil entra als ajuntaments de Tremp, Sort i la Pobla de Segur. S’hi han personat tres agents i han demanat documentació en relació al referèndum de l’1-O.

10:51 Ajornada la presentació de la candidatura de l'Agència del Medicament fins després de l'1-O. El govern espanyol assegura que l'acte a Brussel·les per explicar l'aspiració de Barcelona per acollir l'EMA es posposa per motius d'agenda i que es farà l'octubre.

10:57 El Govern envia les notificacions de les meses tot i el setge de la Guàrdia Civil; informa Oriol March. Part de la documentació va ser confiscada a l'oficina d'Unipost a Terrassa, però ara s'han reactivat les comunicacions. Així ho ha indicat la portaveu parlamentària de Junts pel Sí, Marta Rovira, a Ràdio Flaixbac.

10:35 ÀUDIO Rodríguez Ibarra, contundent contra l'1-O: «És un atac brutal dels independentistes». L'expresident extremeny i dirigent històric del PSOE assegura "no es pot preguntar tot", en referència al referèndum, i que a partir del dia 2 no hi ha "res a negociar" amb Catalunya.

10:22 MAPA La repressió contra la campanya del referèndum: el mapa de NacióDigital ja inclou 90 accions repressives.

10:13 Puigdemont diu que si guanya el «sí» l'1-O obrirà diàleg amb l'Estat i la UE. «Prefereixo ser derrotat en pau que vèncer amb violència», afirma el president de la Generalitat en una entrevista a la televisió francesa LCI.