El govern valencià impulsa una campanya per incentivar l'ús de la llengua

Una imatge de la presentació de la campanya Foto: ACN

El conseller valencià d'Educació, Cultura i Esports Vicent Marzà i el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, han presentat aquest dimarts en roda de premsa la campanya institucional de promoció del valencià, Sempre teua. La teua llengua Coincidint amb el Dia Europeu de les Llengües, la Generalitat Valenciana ha fet pública aquesta acció promocional "per posar el valencià al mateix nivell d'altres llengües que avui celebren aquest dia", ha assenyalat el conseller Marzà. El conseller ha explicat que la motivació de la iniciativa és incentivar l'ús del valencià, fent arribar amb una mirada diferent que la llengua "és sempre teua, tant si ets valencianoparlant com castellanoparlant, perquè t'acompanya, t'ajuda a connectar amb altra gent i perquè sempre estarà aquí, tant si l'uses com si no, per seguir teixint ponts, connectar i arrelar-te".Marzà ha indicat que de les dades demoscòpiques que té la Generalitat Valenciana un 85% dels valencians aposta perquè la llengua s'utilitzi igual que ara o més, amb una predisposició positiva. El conseller ha afegit que molta gent que té el valencià com a llengua pròpia en l'àmbit familiar és "valencianocallant" a l'exterior i que molta gent castellanoparlant està disposada a conèixer i utilitzar més el valencià però que el seu ús "no s'ha facilitat perquè no està prestigiat". És a aquests dos sectors als quals s'adreça principalment la campanya, segons que ha explicat el conseller.La campanya arriba després d'una primera fase d'expectativa al voltant d'una marca de roba anomenada És la teua, difosa a través de les xarxes socials. El govern valencià ha treballat amb 28 "influencers" per aconseguir un impacte de més de milió i mig d'usuaris i 50.000 "m'agrada" a la campanya de Facebook. Per primera vegada el govern valencià fa ús d'aquestes estratègies publicitaris amb l'objectiu d'aconseguir una campanya "més fresca" i que trenqui estereotips arribant a un altre tipus de públic.En aquesta segona fase s'ha fet públic el vídeo publicitari de la campanya, a través de les xarxes socials i una web amb la qual es podran anar coneixent les diferents iniciatives d'aquesta acció promocional. Així mateix també anirà més enllà d'internet, amb cartells als carrers i places. La campanya té com a segon lema Construiré mil ponts mil vegades amb l'objectiu de reflectir que les llengües són oportunitats i "els valencià és una oportunitat per generar més oportunitats a la ciutadania", ha dit Marzà.El director general de Política Lingüística Rubén Trenzano ha explicat que entre els iniciatives de la campanya es posarà en marxa l'anomenat 'Bus de la llengua' que recorrerà pobles i ciutats del País Valencià. Trenzano ha afegit que en aquest bus es posarà en marxa en poques setmanes visitant el màxim nombre de pobles per connectar amb una altra de les dades de l'enquesta sobre la percepció de la llengua, que és que allà que on el valencià està més present és al sistema educatiu mentre que als centres comercials ha davallat.En aquest sentit, l'autobús neix "amb la voluntat de poder unir els centres educatius amb els centres comercials" i tindrà monitors, tallers i espais de treball per acostar la llengua. En paral·lel també s'ha dissenyat una campanya promocional que inclou marxandatge, tanques publicitaris i insercions d'anuncis en premsa.Així mateix, Trenzano ha explicat el govern valencià iniciarà contactes amb ajuntaments, universitats, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la federació valenciana de municipis i províncies per tal que "facin seva" la campanya.

