La Fura dels Baus actuarà a la cerimònia de clausura del Festival de Sitges

La cloenda de la 50a edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya tindrà un cartell i un escenari especial: la Fura dels Baus protagonitzarà l’espectacle, que es realitzarà l’àrea de la Fragata, just a sota de l’emblemàtica església de Sitges, en l’entorn conegut com La Punta. L’acte serà dissabte 14 d’octubre, a les 21.30 hores.La celebració del 50è aniversari del Festival tindrà el seu punt culminant amb la gala de cloenda, que enguany canvia de format, escenari i estil. Amb l’objectiu de compartir amb el públic i amb la vila de Sitges un esdeveniment especial com aquest, la gala serà oberta a tothom. L’espectacle està produït per La Xarxa per a la Comunicació Local, i l’emetran en directe les televisions de proximitat i el canal 159 de Movistar +.La gala serà protagonitzada per la Fura dels Baus, que ha preparat un espectacle que girarà entorn diverses figures i icones del cinema fantàstic en una línia identificativa de la companyia. Durant la gala es lliuraran alguns dels premis més rellevants de la 50a edició del Festival. La resta de guardons es lliuraran en la sessió de cloenda del Festival, que se celebrarà a l’auditori amb la projecció de The Lodgers, el mateix dissabte a les 20h.La gala de cloenda és un dels molts actes que el Festival ha convocat enguany per celebrar les seves 50 edicions. Aquest dijous 28, l’organització del certamen homenatjarà als seus fundadors en un acte que se celebrarà al Prado i on es projectarà el mateix film que va inaugurar el Festival l’any 1968: la producció soviètica de ciència ficció Aelita. A més d’aquest acte, Sitges acollirà durant els propers dies exposicions, actes commemoratius i publicacions que ressalten les 50 primeres edicions del Festival.

