La Comissió Europea justifica el tancament de webs perquè és «dins de la legalitat»

Web de l'ANC després de ser intervinguda per la Guàrdia Civil.

El portaveu de la Comissió Europea (CE), Margaritis Schinas, ha indicat aquest dimarts que el tancament de pàgines web a favor del referèndum de Catalunya, com la clausura dilluns al vespre per part de la Guàrdia Civil del web de l'ANC , es troba dins de la "legalitat". Preguntat per diversos periodistes a Brussel·les durant la roda de premsa diària a la Comissió Europea, el portaveu ha justificat que les mesures adoptades "han estat ordenades per jutges en un context específic" i ha reiterat que la Comissió no té "competències" o "veu" quan es tracta de l'ordre constitucional d'un estat membre. "No podem improvisar competències que no tenim", ha conclòs.Davant la resposta de Schinas, diversos corresponsals internacionals han preguntat al portaveu si el tancament de webs o la persecució a mitjans de comunicació, "independentment de si és pel referèndum", no és "un atac a la llibertat d'expressió". En aquest sentit fins i tot han comparat les actuacions per part de les autoritats espanyoles a Catalunya amb Turquia. Amb tot, Schinas no s'ha volgut pronunciar i ha indicat que "tothom és lliure de tenir la seva opinió al respecte".De fet, Pirates de Catalunya té previst fer una roda de premsa aquest dimecres per anunciar que posarà en mans de la justícia europea el tancament de webs sobre el referèndum i les denúncies contra un militant i un simpatitzant del partit per haver creat rèpliques del web institucional, "ja que es tracta d'atacs flagrants contra la llibertat d'expressió –un dels drets fonamentals de la UE_". La denúncia als tribunals europeus està encapçalada per l' advocat Josep Jover , encarregat de dur a terme la defensa legal dels alcaldes relacionats amb el referèndum, i participarà a la roda de premsa Amelia Andersdottir, membre del Partit Pirata Suec i exeurodiputada.De fet, l'actuació de la Guàrdia Civil, segons fonts del cos, és contra un total de 144, de les quals s'han tramitat ordres de tancament sobre 59 i queden pendents actuacions contra les altres 85, les quals s'aniran tancant durant aquest dimarts. Segons expliquen, la Guàrdia Civil va dur a terme anit el tancament de la web oficial de l'ANC per redirigir a pàgines malgrat la prohibició del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Malgrat tot, com ha ocorregut en altres ocasions, l'Assemblea ha obert una nova pàgina web alternativa després que el seu web oficial fos bloquejada complint.El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha anunciat que presentaran una denúncia davant els Mossos d'Esquadra perquè considera el tancament del web com un fet que "atempta a la llibertat d'expressió i a la llibertat política". Diversos portaveu d'aquesta entitat, a més, s'han queixat que no hi havia requeriment judicial per clausurar el portal.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)