El Síndic de Greuges adverteix que la Fiscalia pot haver «actuat fora de la legalitat»

El Síndic de Greuges ha fet públic aquest dimarts un comunicat on alerta que la Fiscalia pot haver actuat "fora de la legalitat" en la persecució del referèndum de l'1 d'octubre. El síndic, Rafael Ribó, ha considerat que algunes actuacions del ministeri públic dels darrers dies poden ser "lesives de drets" i per això la institució que dirigeix ha iniciat una investigació.En aquest sentit, s'ha mostrat especialment crític contra les diligències que la Fiscalia encara té obertes contra els preparatius del referèndum malgrat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja té una investigació oberta contra el Govern sencer . Com ha recordat Ribó, la llei processal penal espanyola estableix que el ministeri fiscal "ha de cessar les seves diligències tan aviat com s'assabenti de l'existència d'un procediment judicial sobre els mateixos fets".El síndic també ha subratllat que convocar un referèndum va deixar de ser delicte el 2005, moment en què aquesta conducta va ser exclosa del Codi Penal. Per això, ha citat part del preàmbul de la llei derogatòria, que establia que convocar eleccions o consultes populars són accions que "no tenen prou entitat per merèixer el retret penal, i encara menys si la pena que es preveu és la presó".Ribó ha manifestat que l'ordenament ofereix "altres formes de control de la legalitat diferents de la via penal", especialment en el cas de la convocatòria del referèndum, i ha opinat que l'acció penal contra els membres del Govern s'hauria d'"acotar a un possible delicte de desobediència" i als càrrecs públics que el Tribunal Constitucional (TC) va advertir expressament. Per tant, conclou que "l'extensió de la desobediència a qualsevol particular o persona no inclosa" en l'advertiment del TC "resulta un excés no emparat en la normativa vigent".L'ombudsman català també ha carregat contra el tancament de webs "sense requeriment previ", fet que "no pot ser titllat de democràtic". Ribó ha denunciat que "no se sap qui ha darrera" d'aquesta ordre de clausura.

